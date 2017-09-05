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07:45 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

Екатерининский бор в Омской области станет охраняемой территорией

Также власти стараются сделать природные объекты привлекательными для туристов.

Власти Омской области проводят экспертизу в Екатерининском бору Тарского района. Чтобы спасти лес от уничтожения, ему присвоят статус особо охраняемой территории. Это будет уже 28-й объект в регионе, где введены ограничения, сообщает портал «Омск здесь».

Екатерининский бор решили включить в список из-за проблемы с вырубками деревьев. По данным министерства ресурсов и экологии Омской области, эта мера позволяет сохранить экосистему. Например, озеро Линево могло через 10 лет стать болотом, но его спас статус особо охраняемой территории. Там сейчас запрещена стоянка транспорта, вынесены хозяйственные объекты.

Также власти стараются сделать природные объекты привлекательными для туристов и местных жителей. В некоторых уже доступны экскурсионные туры.

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