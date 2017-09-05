Екатерининский бор в Омской области станет охраняемой территорией
Также власти стараются сделать природные объекты привлекательными для туристов.
Также власти стараются сделать природные объекты привлекательными для туристов.
Власти Омской области проводят экспертизу в Екатерининском бору Тарского района. Чтобы спасти лес от уничтожения, ему присвоят статус особо охраняемой территории. Это будет уже 28-й объект в регионе, где введены ограничения, сообщает портал «Омск здесь».
Екатерининский бор решили включить в список
Также власти стараются сделать природные объекты привлекательными для туристов и местных жителей. В некоторых уже доступны экскурсионные туры.