В Башкирии из здания Росреестра откачено 145 кубических метра воды

Главное управление МСЧ по республике продолжает устранять последствия разбушевавшейся накануне стихии. Погибших и пострадавших нет.

4 сентября в городе Уфе зафиксировано обильное выпадение осадков, так в «ЦУКС ГУ МЧС России по РБ» поступило сообщение о частично подтопленных цокольных этажах административных зданий по ул. Ибрагимова, ул. Ленина, ул. Революционная. Были подтоплены частично проезжие части по ул. Губайдуллина, Менделеева, Пугачева, Сочинская, Проспект Салавата Юлаева, Проспект Октября, ул. Ахметова.

На 1622 км произошел перелив пути, организовано реверсивное движение поездов, задержки пассажирских поездов нет. Аэропорт «Уфа» работает в штатном режиме. Погибших и пострадавших нет.

Продолжает работу межведомственный оперативный штаб. Ситуация находится под контролем оперативных служб.

Организована работа по ликвидации последствий подтопления, развернута аэромобильная группа для оказания помощи населению. Отключение систем жизнеобеспечения в городе не допущено, восстановлены все отключенные светофоры (12 перекрестков — 48 шт.).

Проведено совещание КЧС ПБ городского округа город Уфа Республики Башкортостан, на котором принято решение о вводе режима «Повышенная готовность» для сил и средств УГЗ БТП РСЧС. А так же проведены совещания КЧС ПБ районов.