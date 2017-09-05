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09:49 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье ожидаются дожди

Сегодня, 5 сентября, синоптическая ситуация в крае начнет меняться.

Источник: Вести Приморье

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогода.ру, Приморский край окажется в зоне фронтальных разделов циклона, смещающегося над северными районами Китая. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температурный фон высокий, +20…+28 °С.

Во Владивостоке облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный до сильного. Температура +20…+23 °С, в пригороде до +25 °С.

В ближайшие сутки Приморье накроют фронтальные разделы циклона, который с Китая выйдет на Хабаровский край. Пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные. Ночные температуры станут ещё теплее, на 2−4 градуса, а дневные останутся на прежнем уровне.

В среду во Владивостоке облачно с прояснениями, утром небольшой дождь, местами туман. Ветер умеренный до сильного. Температура ночью +17…+19 °С, днём +22…+24 °С.

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