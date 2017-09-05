В Приморье ожидаются дожди
Сегодня, 5 сентября, синоптическая ситуация в крае начнет меняться.
Сегодня, 5 сентября, синоптическая ситуация в крае начнет меняться.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогода.ру, Приморский край окажется в зоне фронтальных разделов циклона, смещающегося над северными районами Китая. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный,
Во Владивостоке облачно, без осадков. Ветер
В ближайшие сутки Приморье накроют фронтальные разделы циклона, который с Китая выйдет на Хабаровский край. Пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные. Ночные температуры станут ещё теплее, на 2−4 градуса, а дневные останутся на прежнем уровне.
В среду во Владивостоке облачно с прояснениями, утром небольшой дождь, местами туман. Ветер умеренный до сильного. Температура ночью +17…+19 °С, днём +22…+24 °С.