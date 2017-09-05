Девять удивительных вещей, которые изобрели женщины

А как насчет Мэри Андерсон? Или Энн Цукамото?

Их имена вам вряд ли известны, а между тем это лишь две женщины из длинного списка изобретательниц, которые стоят и за привычными для нас вещами домашнего обихода, и за грандиозными научными открытиями.

Источник: Hannah Eachus

1. Программное обеспечение — Грейс Хоппер

После поступления на службу в Военно-морской флот США во время Второй мировой войны Грейс была направлена работать над созданием нового компьютера Mark I.

Довольно скоро Хоппер стала во главе исследований, связанных с компьютерным обеспечением.

Она разработала первый компилятор для языка программирования, с помощью которого стало возможно переводить словесные инструкции в цифровой код, который мог бы считывать компьютерный процессор.

Это помогло ускорить процесс программирования, в корне изменив принцип работы компьютеров.

Американской ученой также приписывают популяризацию термина «debugging» (устранение воспроизводимых ошибок), который по-прежнему используется для устранения ошибок кода в компьютерных программах. Это слово пришло Хоппер в голову после того, как ей удалось извлечь мотылька (bug), попавшего в ее компьютер.

Грейс Хоппер, получившая прозвище «удивительная Грейс» (по первой строчке христианского гимна «Великая благодать» — «Amazing grace»), продолжила работать с компьютерами до выхода в отставку из рядов Военно-морского флота США в возрасте 79-ти лет, став старейшим действующим офицером.

Источник: Hannah Eachus

2. Определитель номера абонента и ожидание вызова — Энн Джексон.

Доктор Ширли Энн Джексон — американский физик, чья работа в 1970-е годы привела к появлению двух телефонных услуг: системе определения номера вызывающего абонента и уведомления о поступлении нового входящего звонка во время разговора с другим человеком.

Ее инновационные открытия в области телекоммуникаций привели в дальнейшем к разработке портативного факс-модема, оптического волокна и солнечных батарей.

Ширли Джексон стала первой афроамериканкой, получившей ученую степень Массачусетского технологического института и возглавившей один из ведущих научно-исследовательских университетов.

Источник: Hannah Eachus

3. Автомобильные дворники — Мэри Андерсон.

Холодным зимним днем 1903 года во время поездки в Нью-Йорк Мэри Андерсон обратила внимание, что ее водителю приходится открывать окно и высовываться наружу, чтобы очистить ветровое стекло от падающего снега. И конечно, после каждой такой очистки в машине становилось все холоднее.

Наблюдение это вдохновило Андерсон на разработку устройства наподобие резиновой лопатки, которую можно было бы приводить в движение изнутри салона, за что она в том же году получила патент.

Однако ее изобретение не понравилось автомобильным компаниям, которые сочли, что движение дворников будет отвлекать водителей от дороги.

За свое изобретение, которое позже стало неотъемлемой частью любого автомобиля, Андерсон так ничего и не получила.

4. Батарея для космической станции — Ольга Гонзале с -Санабрия.

Возможно, это изобретение покажется не самым привлекательным из нашего списка, однако водородно-никелевая батарея с долгим сроком службы заслуживает внимания хотя бы потому, что она сыграла ключевую роль в снабжении энергией Международной космической станции (МКС).

Это стало возможным благодаря исследованиям пуэрториканской ученой Ольги Гонзалес-Санабрии, которая занималась разработкой систем энергоснабжения в 1980-х и сейчас возглавляет инженерный отдел исследовательского центра НАСА.

5. Посудомоечная машина — Джозефина Кокрейн

Джозефина Кокрейн, любившая устраивать роскошные вечеринки в собственном особняке, мечтала об устройстве, которое сможет мыть посуду быстрее и аккуратнее, чем ее прислуга, которая периодически била тарелки во время мытья.

Кокрейн построила первую автоматическую посудомоечную машину с использованием давления воды, в медном баке которой вращалось колесо, приводимое в движение мотором.

Муж Кокрейн был алкоголиком и после смерти оставил изобретательницу с кучей долгов, что вдохновило ее получить в 1886 году патент на посудомоечную машину и открыть собственную фабрику по их производству.

Источник: Hannah Eachus

6. Система охраны дома — Мэри Ван Бриттан Браун

Медсестре, которой часто приходилось ночевать дома одной, пришла идея создать устройство для охраны помещения, чтобы чувствовать себя спокойней.

В ответ на растущий уровень преступности в Америке в 1960-х годах и неспособность полиции быстро приезжать по вызову, Мэри и ее муж Альберт разработали первое устройство для охраны дома.

Это был сложный и перегруженный деталями механизм: камера, например, приводилась в движение мотором и двигалась вверх-вниз по двери, чтобы заглянуть в дверной глазок.

Информация отображалась на экране в спальне у изобретательницы, причем монитор был оснащен кнопкой сигнала тревоги.

Источник: Hannah Eachus

7. Выделение стволовых клеток — Энн Цукамото

Энн получила патент на технологию выделения стволовых клеток в 1991 году.

Ее вклад в изучение процессов кровеносной системы у пациентов с раковыми заболеваниям, возможно, поможет в изобретении лекарства от рака.

Сегодня на счету Цукамото уже семь патентов, и она продолжает заниматься исследованием роста стволовых клеток.

8. Кевлар — Стефани Кволек

Стефани Кволек известна изобретением кевлара — легкого волокна, которое используют для изготовления бронежилетов и защитного снаряжения.

С момента открытия, сделанного Стефани в 1965 году, кевлар, который в пять раз прочнее стали, помог спасти жизни миллионов людей по всему миру, и его продолжают ежедневно использовать миллионы людей.

Материал нашел самое широкое применение — от изготовления домашних перчаток и мобильных телефонов до авиационной промышленности и конструкции подвесных мостов.

9. Игра «Монополия» — Элизабет Мэги

Создание «Монополии» — самой популярной настольной игры в мире — приписывают изобретателю Чарльзу Дэрроу, хотя на самом деле правила игры были разработаны американкой Элизабет Мэги.

Антимонополистка Элизабет хотела наглядно продемонстрировать негативный эффект монополизации земель с помощью инновационной игры «Землевладелец», в которой игроки торговали имуществом, используя поддельные купюры.

Разработчица получила патент на игру в 1904 году.

Игра «Монополия» в ее настоящем виде была впервые выпущена компанией Parker Brothers в 1935 году. Тогда же руководству компании стало известно, что Дэрроу был не единственным разработчиком игры и что он выкупил патент Мэги за 500 долларов и фактически «монополизировал» игру.

Источник: Русская служба Би-би-си

Спецпроект «100 женщин»

В рамках ежегодного проекта «100 женщин» Би-би-си рассказывает о вдохновляющих примерах женщин, которые достигли успехов в спорте, музыке, политике и других областях жизни, а также ведет дискуссии о феминизме и других вопросах.