Девять удивительных вещей, которые изобрели женщины
Если вас попросят назвать навскидку самых известных изобретателей, вы, вероятнее всего, вспомните такие имена, как Томас Эдисон, Александр Белл или Леонардо да Винчи.
Если вас попросят назвать навскидку самых известных изобретателей, вы, вероятнее всего, вспомните такие имена, как Томас Эдисон, Александр Белл или Леонардо да Винчи.
А как насчет Мэри Андерсон? Или Энн Цукамото?
Их имена вам вряд ли известны, а между тем это лишь две женщины из длинного списка изобретательниц, которые стоят и за привычными для нас вещами домашнего обихода, и за грандиозными научными открытиями.
1. Программное обеспечение — Грейс Хоппер
После поступления на службу в
Довольно скоро Хоппер стала во главе исследований, связанных с компьютерным обеспечением.
Это помогло ускорить процесс программирования, в корне изменив принцип работы компьютеров.
Американской ученой также приписывают популяризацию термина «debugging» (устранение воспроизводимых ошибок), который
Грейс Хоппер, получившая прозвище «удивительная Грейс» (по первой строчке христианского гимна «Великая благодать» — «Amazing grace»), продолжила работать с компьютерами до выхода в отставку из рядов
2. Определитель номера абонента и ожидание вызова — Энн Джексон.
Доктор Ширли Энн Джексон — американский физик, чья работа в 1970-е годы привела к появлению двух телефонных услуг: системе определения номера вызывающего абонента и уведомления о поступлении нового входящего звонка во время разговора с другим человеком.
Ее инновационные открытия в области телекоммуникаций привели в дальнейшем к разработке портативного
Ширли Джексон стала первой афроамериканкой, получившей ученую степень Массачусетского технологического института и возглавившей один из ведущих
3. Автомобильные дворники — Мэри Андерсон.
Холодным зимним днем 1903 года во время поездки в
Однако ее изобретение не понравилось автомобильным компаниям, которые сочли, что движение дворников будет отвлекать водителей от дороги.
За свое изобретение, которое позже стало неотъемлемой частью любого автомобиля, Андерсон так ничего и не получила.
4. Батарея для космической станции — Ольга Гонзале с -Санабрия.
Возможно, это изобретение покажется не самым привлекательным из нашего списка, однако
Это стало возможным благодаря исследованиям пуэрториканской ученой Ольги
5. Посудомоечная машина — Джозефина Кокрейн
Джозефина Кокрейн, любившая устраивать роскошные вечеринки в собственном особняке, мечтала об устройстве, которое сможет мыть посуду быстрее и аккуратнее, чем ее прислуга, которая периодически била тарелки во время мытья.
Кокрейн построила первую автоматическую посудомоечную машину с использованием давления воды, в медном баке которой вращалось колесо, приводимое в движение мотором.
6. Система охраны дома — Мэри Ван Бриттан Браун
В ответ на растущий уровень преступности в Америке в 1960-х годах и неспособность полиции быстро приезжать по вызову, Мэри и ее муж Альберт разработали первое устройство для охраны дома.
Это был сложный и перегруженный деталями механизм: камера, например, приводилась в движение мотором и двигалась
Информация отображалась на экране в спальне у изобретательницы, причем монитор был оснащен кнопкой сигнала тревоги.
7. Выделение стволовых клеток — Энн Цукамото
Энн получила патент на технологию выделения стволовых клеток в 1991 году.
Ее вклад в изучение процессов кровеносной системы у пациентов с раковыми заболеваниям, возможно, поможет в изобретении лекарства от рака.
Сегодня на счету Цукамото уже семь патентов, и она продолжает заниматься исследованием роста стволовых клеток.
8. Кевлар — Стефани Кволек
Стефани Кволек известна изобретением кевлара — легкого волокна, которое используют для изготовления бронежилетов и защитного снаряжения.
С момента открытия, сделанного Стефани в 1965 году, кевлар, который в пять раз прочнее стали, помог спасти жизни миллионов людей по всему миру, и его продолжают ежедневно использовать миллионы людей.
Материал нашел самое широкое применение — от изготовления домашних перчаток и мобильных телефонов до авиационной промышленности и конструкции подвесных мостов.
9. Игра «Монополия» — Элизабет Мэги
Создание «Монополии» — самой популярной настольной игры в мире — приписывают изобретателю Чарльзу Дэрроу, хотя на самом деле правила игры были разработаны американкой Элизабет Мэги.
Разработчица получила патент на игру в 1904 году.
Игра «Монополия» в ее настоящем виде была впервые выпущена компанией Parker Brothers в 1935 году. Тогда же руководству компании стало известно, что Дэрроу был не единственным разработчиком игры и что он выкупил патент Мэги за 500 долларов и фактически «монополизировал» игру.
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