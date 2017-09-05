Новую технику получили пожарные Приморья
Три новые пожарные машины, приобретенные за счет средств краевого бюджета, будут работать в Черниговском, Надеждинском и Михайловском районах Приморья.
Три новые пожарные машины, приобретенные за счет средств краевого бюджета, будут работать в Черниговском, Надеждинском и Михайловском районах Приморья.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Также новые пожарные машины оснащены
Специальная техника приобретена в рамках краевой госпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края на 2013−2020 годы».
Всего в 2017 году на покупку новой пожарной техники в краевом бюджете предусмотрено более 30 миллионов рублей.