Новую технику получили пожарные Приморья

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в новых машинах предусмотрена дополнительная кабина для пожарных и отсеки для размещения оборудования. Кроме этого, машина позволяет доставлять к месту пожара шесть тонн воды и 360 литров пенообразователя. Это позволит тушить пожары более продолжительное время до дозаправки, что особенно актуально для отдалённой местности.