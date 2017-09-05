Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ уже не будет доброй: наших соседей ждет мрачное будущее - СМИ
Ученые выяснили, почему люди любят гулять с собаками
Маск указал на опасность предсказанного Путиным «властелина мира»
Ученые обнаружили витамин, который может привести к развитию рака
Президент Литвы сообщила о полученном от Путина списке требований
Гидрометцентр сообщил о завершении первой волны бабьего летаВо вторник температура в Москве понизится, усилится ветер и начнутся дожди
Почему Украина сейчас решила прокопать канал вокруг Крыма-эксперт
СМИ: Госдеп США боится ответных мер со стороны РФ
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Пугачева уволила Гребенщикова из своей студии
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Как сейчас живет Гуф и с кем встречается
СМИ: Александр Цекало публично попросил прощения у жены
Гребенщиков уволен Пугачевой из-за грубости - СМИ
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
9Празднование Курбан-байрама
09:29 (мск), источник: ДЕЙТА

Авиашоу поразило участников ВЭФ во Владивостоке

Летчики Восточного военного округа выполнили показательный полёты над бухтой Аякс о. Русский во Владивостоке в рамках открытия третьего Восточного экономического форума, сообщает ИА «Deita. ru».

Лётчики девяти истребителей Су-35С выполнили программу группового пилотажа, а также парный и одиночный пилотаж над акваторией бухты Аякс во Владивостоке.

Кроме того один новейший истребитель Су-35С отработал 7-ми минутную программу высшего пилотажа, в ходе которой были выполнены такие фигуры, как «бочка», «колокол», «зеркало», «ухо», «кадушка», «петля Нестерова» и многие другие.

Новые многоцелевые сверхманёвренные истребителя Су-35С, поколения «4++» поступили в истребительный авиационный полк, дислоцируемый на аэродроме Центральная Угловая, в Приморье в 2016 году — сообщает ТОФ.

Михаил Грач.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Приморским ТОРам отдают государственные миллиарды
Путин напомнил о праве сократить дипмиссию США
Сбербанк назвал сроки начала оформления паспортов гражданам
СМИ узнали о подготовке северокорейской ракеты к запуску
Меньше трети россиян поддержали продолжение операции РФ в Сирии
СМИ: Минздрав планирует стандартизировать работу врачей
Айдингер опубликовал письмо Серебренникова по просьбе пранкеров
Здание Росреестра затопило ливнем в Уфе
Спорт
Кто поедет в Россию? Сегодня почти во всех конфедерациях состоятся ключевые матчи отборочного турнира ЧМ-2018. Выделяем главные противостояния
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
Тарифы на капремонт в Петербурге в 2018 году останутся прежними
В Петербурге снесут незаконные надстройки на домах
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
Обманутых дольщиков освободят от налога
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Сын Боярской и Матвеева очаровал публику Пятилетний Андрей впервые вышел в свет.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь