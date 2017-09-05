Авиашоу поразило участников ВЭФ во Владивостоке

Лётчики девяти истребителей Су-35С выполнили программу группового пилотажа, а также парный и одиночный пилотаж над акваторией бухты Аякс во Владивостоке.

Кроме того один новейший истребитель Су-35С отработал 7-ми минутную программу высшего пилотажа, в ходе которой были выполнены такие фигуры, как «бочка», «колокол», «зеркало», «ухо», «кадушка», «петля Нестерова» и многие другие.

Новые многоцелевые сверхманёвренные истребителя Су-35С, поколения «4++» поступили в истребительный авиационный полк, дислоцируемый на аэродроме Центральная Угловая, в Приморье в 2016 году — сообщает ТОФ.