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07:55 (мск), источник: VN.ru

Программа празднования 80-летия НСО 15—16 сентября

Где в Новосибирске выступят Пелагея, Родион Газманов, джаз-оркестры 15 и 16 сентября 2017 года в честь 80-летия Новосибирской области; когда состоятся кинопоказы, квесты и праздничный салют — программа торжественных мероприятий юбилея области в материале VN.ru.

15 сентября — Оперный и Центральный парк.

Открытие Международного фестиваля «Книжная Сибирь» (Площадка возле ГПНТБ).

Праздничный концерт в Новосибирском театре оперы и балета, на котором выступят приглашенный гость — Пелагея, самая знаменитая певица из нашего города, звезда Первого телеканала, и сводный детский хор Новосибирской области.

В холлах второго и третьего этажей Оперного театра откроется фотоэкспозиция «История НСО в лицах», на плазменных панелях будет транслироваться цикл интервью «НСО говорит и поздравляет» (пожелания жителей области), а также здесь установят две объемные брендированные фотозоны. После окончания события участники смогут получить готовые напечатанные фотографии.

14.00−15.00 — на площадке перед Оперным театром будет установлена интерактивная видеостудия с внешним большим светодиодным экраном, где каждый желающий сможет оставить свое видеообращение и пожелание землякам.

19.00−21.00 — масштабный праздник и концерт «Новосибирская область во весь голос» в честь 80-летия НСО в Центральном парке. Концерт-дискотека с участием самых популярных новосибирских музыкантов, в том числе, участников федеральных телешоу, таких как «Голос», и приглашенной столичной звезды Родиона Газманова. Организаторы — телеканал «ОТС», издательский дом «Советская Сибирь» и «Радио 54».

16 сентября — Пелагея на площади Ленина и салют

В 20.45 на площади Ленина состоится концерт, специальным гостем которого станет Пелагея.

21.50−22.00 — праздничный фейерверк в Первомайском сквере.

Но уже с 12.00 на площади Ленина (между Краеведческим музеем и ТЦ «Аркада») будет открыта многоуровневая угловая сценическая площадка. Перед сценой установят зрительский партер на 500 гостей. Площадь оснастят трансляционными светодиодными экранами, и в течение дня там покажут художественные и документальные фильмы выдающихся деятелей кино Новосибирской области, концерт сводного детского хора «Моя Земля — моя Сибирь», концерт академического симфонического оркестра и лучших оперных солистов РФ.

Улица Ленина снова станет пешеходной

Здесь откроется масштабная экспозиция «Аллея 80 лет НСО», которая будет состоять из 35 мини-павильонов (районы и городские округа НСО). Там организуют экспозиции достижений районов НСО, видео-экскурсы по истории районов и торговлю уникальными продуктами представленного района. Все павильоны будут оформлены в едином стиле, и в общей композиции представят историю НСО.

Театральный сквер возле НОВАТ

Сцену перед Новосибирским театром оперы и балета назовут «Жизнь замечательных людей». Концертная программа на этой площадке будет состоять из выступлений джазовых коллективов Новосибирской государственной филармонии, молодежных коллективов и отдельных исполнителей.

Площадь Пименова (около ГПНТБ)

С 12.00 здесь пройдут квесты, викторины, поэтический марафон, а в 18.30 на площадке начнется построение Парада Российского студенчества, в котором примут участие около 6000 студентов. С 19.30 он пройдет по улицам Кирова, Октябрьской и до площади Ленина, где в 20.30 состоится флешмоб «80 лет НСО».

Парки города

С 12.00 до 17.00 будут организованы открытые уличные площадки в парках Новосибирска. В концертных программах на открытых площадках примут участие творческие коллективы подшефных муниципальных образований и городских округов Новосибирской области.

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