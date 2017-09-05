Программа празднования 80-летия НСО 15—16 сентября
Где в Новосибирске выступят Пелагея, Родион Газманов,
Где в Новосибирске выступят Пелагея, Родион Газманов,
15 сентября — Оперный и Центральный парк.
Открытие Международного фестиваля «Книжная Сибирь» (Площадка возле ГПНТБ).
Праздничный концерт в Новосибирском театре оперы и балета, на котором выступят приглашенный гость — Пелагея, самая знаменитая певица из нашего города, звезда Первого телеканала, и сводный детский хор Новосибирской области.
В холлах второго и третьего этажей Оперного театра откроется фотоэкспозиция «История НСО в лицах», на плазменных панелях будет транслироваться цикл интервью «НСО говорит и поздравляет» (пожелания жителей области), а также здесь установят две объемные брендированные фотозоны. После окончания события участники смогут получить готовые напечатанные фотографии.
14.00−15.00 — на площадке перед Оперным театром будет установлена интерактивная видеостудия с внешним большим светодиодным экраном, где каждый желающий сможет оставить свое видеообращение и пожелание землякам.
19.00−21.00 — масштабный праздник и концерт «Новосибирская область во весь голос» в честь 80-летия НСО в Центральном парке.
16 сентября — Пелагея на площади Ленина и салют
В 20.45 на площади Ленина состоится концерт, специальным гостем которого станет Пелагея.
21.50−22.00 — праздничный фейерверк в Первомайском сквере.
Но уже с 12.00 на площади Ленина (между Краеведческим музеем и ТЦ «Аркада») будет открыта многоуровневая угловая сценическая площадка. Перед сценой установят зрительский партер на 500 гостей. Площадь оснастят трансляционными светодиодными экранами, и в течение дня там покажут художественные и документальные фильмы выдающихся деятелей кино Новосибирской области, концерт сводного детского хора «Моя Земля — моя Сибирь», концерт академического симфонического оркестра и лучших оперных солистов РФ.
Улица Ленина снова станет пешеходной
Здесь откроется масштабная экспозиция «Аллея 80 лет НСО», которая будет состоять из 35
Театральный сквер возле НОВАТ
Сцену перед Новосибирским театром оперы и балета назовут «Жизнь замечательных людей». Концертная программа на этой площадке будет состоять из выступлений джазовых коллективов Новосибирской государственной филармонии, молодежных коллективов и отдельных исполнителей.
Площадь Пименова (около ГПНТБ)
С 12.00 здесь пройдут квесты, викторины, поэтический марафон, а в 18.30 на площадке начнется построение Парада Российского студенчества, в котором примут участие около 6000 студентов. С 19.30 он пройдет по улицам Кирова, Октябрьской и до площади Ленина, где в 20.30 состоится флешмоб «80 лет НСО».
Парки города
С 12.00 до 17.00 будут организованы открытые уличные площадки в парках Новосибирска. В концертных программах на открытых площадках примут участие творческие коллективы подшефных муниципальных образований и городских округов Новосибирской области.