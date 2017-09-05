Долг за ЖКХ едва не отменил научную экспедицию в Африку

47-летняя гражданка С. вернулась домой из очередной геологоразведочной экспедиции в отпуск, и перед возвращением в Африку обнаружила, что не может выехать за пределы России. Обратившись к сервису «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП, женщина обнаружила, что задолжала 164 тысячи рублей.

Как выяснилось, сестра гражданки С., проживающая в ее квартире, не оплачивала коммунальные услуги, считая, что если жилище ей не принадлежит, то и платить ничего не надо. Узнав об этом, хозяйка квартиры явилась в отдел судебных приставов с квитанциями о полном погашении задолженности, включая исполнительский сбор в размере 11530 рублей.

Таким образом, сестра должницы не только доставила ей проблем, но и заставила расстаться со значительной суммой. Гражданка С. пообещала провести с родственницей воспитательную беседу, так как ее профессия не терпит подобных проблем.