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07:56 (мск), источник: VN.ru

Долг за ЖКХ едва не отменил научную экспедицию в Африку

Геологоразведочная экспедиция оказалась под угрозой срыва из-за долгов ее участницы Геолог, проживающая в Советском районе Новосибирска, не сумела вернуться в Африку из-за долгов за услуги ЖКХ, сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

47-летняя гражданка С. вернулась домой из очередной геологоразведочной экспедиции в отпуск, и перед возвращением в Африку обнаружила, что не может выехать за пределы России. Обратившись к сервису «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП, женщина обнаружила, что задолжала 164 тысячи рублей.

Как выяснилось, сестра гражданки С., проживающая в ее квартире, не оплачивала коммунальные услуги, считая, что если жилище ей не принадлежит, то и платить ничего не надо. Узнав об этом, хозяйка квартиры явилась в отдел судебных приставов с квитанциями о полном погашении задолженности, включая исполнительский сбор в размере 11530 рублей.

Таким образом, сестра должницы не только доставила ей проблем, но и заставила расстаться со значительной суммой. Гражданка С. пообещала провести с родственницей воспитательную беседу, так как ее профессия не терпит подобных проблем.

Ограничение на выезд за границу иногда является эффективной мерой для борьбы с должниками. В мае уроженка города Обь, с детства мечтавшая повторить маршрут героев романа Марка Твена по реке Миссисипи, обнаружила, что не может покинуть Россию из-за долгов. Купленная путевка и полученная виза вынудили женщину погасить задолженность.

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