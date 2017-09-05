Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Кадыров заявил, что готов идти против РФ из-за резни в Мьянме
Обвиняемая в гибели «пьяного мальчика» сделала заявление в суде
Ученые обнаружили витамин, который может привести к развитию рака
Как сейчас живет Гуф и с кем встречается
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
СМИ: Госдеп США опасается ответных мер со стороны России
Коган умер после визита в коммерческую клинику
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Гребенщиков уволен Пугачевой из-за грубости и хамства - СМИ
СМИ: Располневшая Собчак подверглась критике Сети
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
Женщины с пышными формами доказали, что их тела красивы (фото)
На Украине пригрозили расстрелом встречающим Саакашвили - СМИ
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
14День знаний в российских школах
11Солнечное затмение над США
08:29 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Полиция массово проверила документы в Хилокском рынке в Новосибирске

Сотрудники МВД проверяли документы при поддержке бойцов Росгвардии, рассказали очевидцы.

Полиция массово проверила документы в Хилокском рынке в Новосибирске, данную информацию «Вестям» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

«Действительно, сотрудники полиции работали. Вся информация будет по результатам. Проверяли документы, искали незаконных мигрантов», — рассказали в МВД.

Очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» опубликовали фотографии бойцов Росгвардии в полном обмундировании. В полиции пояснили, что в непосредственной проверке документов гвардейцы не участвовали.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вести» будут следить за развитием событий.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
На территории ТЭЦ-2 в Новосибирске прогремел взрыв
Сбербанк объявил сроки начала оформления паспортов гражданам
Минтранс планирует увеличить штрафы за срывы авиарейсов
СМИ узнали о подготовке северокорейской ракеты к запуску
Меньше россиян стали считать себя бедными
СМИ: Минздрав планирует стандартизировать работу врачей
Айдингер опубликовал письмо Серебренникова по просьбе пранкеров
Названа самая счастливая страна в мире
Спорт
Кто поедет в Россию? Сегодня почти во всех конфедерациях состоятся ключевые матчи отборочного турнира ЧМ-2018. Выделяем главные противостояния
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
Рынок жилья Подмосковья находится на грани
В России ужесточат санкции за долги за свет
Интерьер недели: металл, дерево и кирпич в обычной «панельке»
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Сын Боярской и Матвеева очаровал публику Пятилетний Андрей впервые вышел в свет.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь