Полиция массово проверила документы в Хилокском рынке в Новосибирске
Сотрудники МВД проверяли документы при поддержке бойцов Росгвардии, рассказали очевидцы.
Сотрудники МВД проверяли документы при поддержке бойцов Росгвардии, рассказали очевидцы.
Полиция массово проверила документы в Хилокском рынке в Новосибирске, данную информацию «Вестям» подтвердили в
«Действительно, сотрудники полиции работали. Вся информация будет по результатам. Проверяли документы, искали незаконных мигрантов», — рассказали в МВД.
Очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» опубликовали фотографии бойцов Росгвардии в полном обмундировании. В полиции пояснили, что в непосредственной проверке документов гвардейцы не участвовали.
«Вести» будут следить за развитием событий.