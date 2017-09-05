В Челябинске откроется ресурсный класс для особенных детей

Социальные педагоги хотят дать возможность необычным детям быстрее адаптироваться среди своих сверстников. За основу взяли модель совместного обучения особых и обычных детей, которая работает в Москве, Екатеринбурге и Татарстане. Инициатором проекта стала организация «Открытое сердце».

«В процессе работы над нашим проектом “Инклюзия без границ” предложили создать на базе челябинской школы № 110 ресурсный класс по примеру того, который организован в Москве на площадке школы № 1465 имени академика Кузнецова, где обучаются 22 ребенка с синдромом Дауна и аутизмом. Подобный класс нужен для того, чтобы дети с особыми образовательными потребностями адаптировались к пребыванию в обычной школе», — рассказала председатель организации «Открытое сердце» Елизавета Кириллова.