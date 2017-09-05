Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: почему Украина сейчас решила прокопать канал вокруг Крыма
Кадыров заявил, что готов идти против РФ из-за резни в Мьянме
Обвиняемая в гибели «пьяного мальчика» сделала заявление в суде
Сергей Полонский не может расплатиться со своим адвокатом
Как изменятся курсы доллара и евро к концу сентября
Гидрометцентр сообщил о завершении первой волны бабьего летаВо вторник температура в Москве понизится, усилится ветер и начнутся дожди
Почему Украина сейчас решила прокопать канал вокруг Крыма-эксперт
СМИ: Госдеп США боится ответных мер со стороны РФ
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Гребенщиков уволен Пугачевой из-за грубости и хамства - СМИ
СМИ: Располневшая Собчак подверглась критике Сети
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
Женщины с пышными формами доказали, что их тела красивы (фото)
На Украине пригрозили расстрелом встречающим Саакашвили - СМИ
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
14День знаний в российских школах
11Солнечное затмение над США
08:12 (мск), источник: PROUFU.ru

Мама пропавшей в Уфе 19-летней Эльвины рассказала, где ее дочь была всю неделю

ProUfu.ru пообщался с мамой 19-летней Эльвины Лукмановой, которую неделю искала вся Уфа.

Женщина рассказала о разговоре с дочерью, когда наконец увидела ее.

Напомним, Эльвина пропала в минувший вторник, 29 августа. Она села на попутную маршрутку от родной деревни Ишлы и поехала в Уфу, заселяться в новое общежитие. С тех пор родные и близкие Эльвину не видели.

«Вчера ее увидели в одном из ТЦ и муж тут же в Уфу сорвался. А там у вас ливень этот — не проехать никак. Но успел, слава Богу. Эльвина, как отца увидела, убежать не пыталась — поехала домой с ним. Сперва заехали в полицию, там ей допрос устроили. Потом выбирались из города кое-как… Дома были только в десятом часу вечера», — рассказывает женщина.

«Сказала, что всю неделю жила на ж/д вокзале. Она вокзал хорошо знает — мы туда приезжаем из деревни обычно. Говорит, хотела одиночества… Гуляла одна по городу все это время. За то, что убежала, извинилась, раскаялась. Сказала: “Извини, мама”. Сказала, что не хотела на учебу идти, говорит, не хочет учиться больше», — делится мама Эльвины.

«Для себя я тоже сделала некоторые выводы. Мне тяжело эта неделя далась. Сейчас лежу, болею. Но ничего, главное дочка нашлась, слава Богу… Спасибо за помощь и сочувствие всем!!!», — сказала собеседница ProUfu.ru.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Дело башкирского общественника находится на высшем контроле
Подробности страшного ДТП в Башкирии, унесшего жизнь 4-летнего мальчика
Сбербанк объявил сроки начала оформления паспортов гражданам
Минтранс планирует увеличить штрафы за срывы авиарейсов
СМИ узнали о подготовке северокорейской ракеты к запуску
Меньше россиян стали считать себя бедными
СМИ: Минздрав планирует стандартизировать работу врачей
Айдингер опубликовал письмо Серебренникова по просьбе пранкеров
Названа самая счастливая страна в мире
Спорт
Кто поедет в Россию? Сегодня почти во всех конфедерациях состоятся ключевые матчи отборочного турнира ЧМ-2018. Выделяем главные противостояния
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
В России ужесточат санкции за долги за свет
Интерьер недели: металл, дерево и кирпич в обычной «панельке»
В России ужесточили правила противопожарной безопасности
Стало известно, когда начнется реновация жилья в Москве
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Сын Боярской и Матвеева очаровал публику Пятилетний Андрей впервые вышел в свет.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь