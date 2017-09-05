Мама пропавшей в Уфе 19-летней Эльвины рассказала, где ее дочь была всю неделю

Женщина рассказала о разговоре с дочерью, когда наконец увидела ее.

Напомним, Эльвина пропала в минувший вторник, 29 августа. Она села на попутную маршрутку от родной деревни Ишлы и поехала в Уфу, заселяться в новое общежитие. С тех пор родные и близкие Эльвину не видели.

«Вчера ее увидели в одном из ТЦ и муж тут же в Уфу сорвался. А там у вас ливень этот — не проехать никак. Но успел, слава Богу. Эльвина, как отца увидела, убежать не пыталась — поехала домой с ним. Сперва заехали в полицию, там ей допрос устроили. Потом выбирались из города кое-как… Дома были только в десятом часу вечера», — рассказывает женщина.

«Сказала, что всю неделю жила на ж/д вокзале. Она вокзал хорошо знает — мы туда приезжаем из деревни обычно. Говорит, хотела одиночества… Гуляла одна по городу все это время. За то, что убежала, извинилась, раскаялась. Сказала: “Извини, мама”. Сказала, что не хотела на учебу идти, говорит, не хочет учиться больше», — делится мама Эльвины.