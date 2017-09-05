В Волгограде храм на Дар-горе будет подсвечен в вечернее время
В Волгограде идёт масштабное обновление внешнего вида храма Похвалы Пресвятой Богородицы на
В Волгограде идёт масштабное обновление внешнего вида храма Похвалы Пресвятой Богородицы на
Как сообщили РИАЦ в
На сегодня выполнена основная часть работ, завершить их полностью планируется в 2018 году. Фасад храма не обновлялся с 90-х годов, когда в здании еще располагался кинотеатр «Мир».
В 2005 году кинотеатр и закрепленную за ним территорию администрация города передала Волгоградской епархии, здесь был основан приход Похвалы Пресвятой Богородицы, активная жизнь на котором началась в 2008 году.