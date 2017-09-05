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11:03 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде храм на Дар-горе будет подсвечен в вечернее время

В Волгограде идёт масштабное обновление внешнего вида храма Похвалы Пресвятой Богородицы на Дар-горе. Общая площадь работ составляет более 1200 квадратных метров.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе волгоградской епархии, после основательной реставрации фасад существенно преобразится. Он будет утеплен и приобретет кремово-фисташковый оттенок. Предусмотрено выравнивание стен и покрытие их декоративной штукатуркой; в стенах сделают ниши, куда будут помещены иконы, также будет смонтирована подсветка для освещения храма в вечернее время.

На сегодня выполнена основная часть работ, завершить их полностью планируется в 2018 году. Фасад храма не обновлялся с 90-х годов, когда в здании еще располагался кинотеатр «Мир».

В 2005 году кинотеатр и закрепленную за ним территорию администрация города передала Волгоградской епархии, здесь был основан приход Похвалы Пресвятой Богородицы, активная жизнь на котором началась в 2008 году.

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