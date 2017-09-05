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08:33 (мск), источник: БЕЛТА

Минчан 9—10 сентября приглашают на бесплатные экскурсии по городу

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горожан и гостей столицы 9—10 сентября приглашают на бесплатные пешеходные экскурсии, посвященные 950-летию Минска, сообщили БЕЛТА в информационно-туристском центре «Минск».

Источник: БЕЛТА

Местом сбора участников проекта станет городская ратуша, откуда группы будут оправляться в 11.00, 15.00 и 17.00. Экскурсанты смогут познакомиться с историей города, узнают много увлекательных фактов из городской жизни прошлых столетий. В маршрут включены основные достопримечательности исторического центра — Верхнего города и Троицкого предместья.

Также 9 сентября у минчан есть возможность попасть на автобусную экскурсию по сниженным ценам. Познавательные рейсы с профессиональным экскурсоводом состоятся в 12.00, 14.30 и 17.00. Старт запланирован от автобусной остановки возле здания ратуши.

Проекты, направленные на продвижение внутреннего туризма, реализуются в столице уже несколько лет. Проведение бесплатных экскурсий по историческому центру стало хорошей традицией в дни празднования Дня города.

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