Минчан 9—10 сентября приглашают на бесплатные экскурсии по городу
5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горожан и гостей столицы
5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горожан и гостей столицы
Местом сбора участников проекта станет городская ратуша, откуда группы будут оправляться в 11.00, 15.00 и 17.00. Экскурсанты смогут познакомиться с историей города, узнают много увлекательных фактов из городской жизни прошлых столетий. В маршрут включены основные достопримечательности исторического центра — Верхнего города и Троицкого предместья.
Также 9 сентября у минчан есть возможность попасть на автобусную экскурсию по сниженным ценам. Познавательные рейсы с профессиональным экскурсоводом состоятся в 12.00, 14.30 и 17.00. Старт запланирован от автобусной остановки возле здания ратуши.
Проекты, направленные на продвижение внутреннего туризма, реализуются в столице уже несколько лет. Проведение бесплатных экскурсий по историческому центру стало хорошей традицией в дни празднования Дня города.