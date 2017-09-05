В станице Романовской разрабатывают новый туристический маршрут
Новый туристический маршрут разрабатывают в станице Романовской Волгодонского района.
Новый туристический маршрут разрабатывают в станице Романовской Волгодонского района.
Зона активного отдыха разместится на 27-ми гектарах. Уже через два года там появятся велосипедные и беговые дорожки, площадки для квестов.
Также в планах построить этнографический казачий городок.
Окружает зону река Ефремка, её русло планируют расчистить и построить небольшую лодочную станцию. По задумке авторов, экопарк станет визитной карточкой района.