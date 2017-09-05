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10:53 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В станице Романовской разрабатывают новый туристический маршрут

Новый туристический маршрут разрабатывают в станице Романовской Волгодонского района.

Зона активного отдыха разместится на 27-ми гектарах. Уже через два года там появятся велосипедные и беговые дорожки, площадки для квестов.

Также в планах построить этнографический казачий городок.

Окружает зону река Ефремка, её русло планируют расчистить и построить небольшую лодочную станцию. По задумке авторов, экопарк станет визитной карточкой района.

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