Волгоградцев приглашают принять участие в велопараде 17 сентября

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы, мероприятие стартует у Царицынской оперы. «Оттуда мы не спеша проедем по перекрытому проспекту Ленина до площади Советской», — отметили они. По словам организаторов, цель парада — привлечь внимание городских властей к вопросам развития велотранспортной инфраструктуры в Волгограде и безопасности на дрогах.

«Если вы хотите, чтобы Волгоград начал меняться в сторону комфортной среды, а улицы стали дружелюбны к людям, которые используют велосипед для поездок по городу, то не нужно сидеть дома и ждать когда же это чудо произойдёт само, а просто берите свой велосипед или самокат, или сигвей, а если у вас нет ни того, ни другого, то можно воспользоваться прокатом», — добавили организаторы.