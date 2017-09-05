6 сентября в ряде домов Казани не будет света
Плановые ремонтные работы пройдут в четырех районах города.
Плановые ремонтные работы пройдут в четырех районах города.
(Город Казань KZN.RU, 5 сентября). 6 сентября в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах Авиастроительного, Кировского, Приволжского и Советского районов города.
С 8.30 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Ашхабадская, 113−155, 156−191; ул. Воронихина, 42−68, 47−73; ул. Говорова, 41−65, 44−68; ул. Краснодонская, 124−182, 135−189; ул. Кутузова, 99−121, 112−136; ул. Смоленская, 82−102; ул. Собинова.
С 9.00 до 17.00 отключение запланировано в поселке Борисоглебское Авиастроительного района по улицам: 2-я Рабочая, Иванычева, Молодежная, Переломная, Производственная.
С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Кировском районе по адресам: Кедровый переулок, 1−18; ул. Лаишевская, 1−26; ул. Летняя, 1−55; Лиственный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; ул. Минусинская, 15, 15а, 17, 19, 21, 23; ул. Новгородская, 29а, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53; ул. Параллельная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15; ул.
С 9.00 до 17.00 без света останутся жильцы Приволжского района по адресам: ул. Авангардная, 88, 90/48; ул.
С 9.00 до 18.00 электричества не будет в Советском районе по адресам: Сибирский тракт, 31, 33. В это же время отключение запланировано в поселке Карьер по адресам: ул. Агрызская, ул. Таежная, ул. Фигурная, 36.
Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Авиастроительного и Советского районов Казани.
Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает