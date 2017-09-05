6 сентября в ряде домов Казани не будет света

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 5 сентября). 6 сентября в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах Авиастроительного, Кировского, Приволжского и Советского районов города.

С 8.30 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Ашхабадская, 113−155, 156−191; ул. Воронихина, 42−68, 47−73; ул. Говорова, 41−65, 44−68; ул. Краснодонская, 124−182, 135−189; ул. Кутузова, 99−121, 112−136; ул. Смоленская, 82−102; ул. Собинова.

С 9.00 до 17.00 отключение запланировано в поселке Борисоглебское Авиастроительного района по улицам: 2-я Рабочая, Иванычева, Молодежная, Переломная, Производственная.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Кировском районе по адресам: Кедровый переулок, 1−18; ул. Лаишевская, 1−26; ул. Летняя, 1−55; Лиственный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; ул. Минусинская, 15, 15а, 17, 19, 21, 23; ул. Новгородская, 29а, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53; ул. Параллельная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15; ул. Поперечно-Равнинная, 1, 1а, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24; ул. Равнинная, 55, 55б, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 103; ул. Чусовая, 1, 2, 4.

С 9.00 до 17.00 без света останутся жильцы Приволжского района по адресам: ул. Авангардная, 88, 90/48; ул. Поперечно-Авангардная, 9, 11.

С 9.00 до 18.00 электричества не будет в Советском районе по адресам: Сибирский тракт, 31, 33. В это же время отключение запланировано в поселке Карьер по адресам: ул. Агрызская, ул. Таежная, ул. Фигурная, 36.

Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Авиастроительного и Советского районов Казани.