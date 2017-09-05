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15:44 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москвичи увидят, как в зоопарке кормят шакалов и медведей

Чтобы достать корм, животным необходимо решить головоломку.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Московский зоопарк увеличивает количество публичных кормлений животных. Ежедневно с 5 сентября на «Острове зверей» в 11 часов можно будет увидеть, как кормят бурого медведя, в 12 часов — гималайских косолапых, а в 13 — шакалов.

Киперы — сотрудники зоопарка, ухаживающие за животными, — на глазах у посетителей будут раскладывать еду по вольеру, прятать ее в укромные места, под бревна или камни, закапывать и подвешивать в мешках.

Поэтому прежде чем животные смогут получить пищу, им придется потрудиться.

Шакалам каждый день нужно искать, в каком месте вольера спрятаны вкусные сухофрукты или кусочек мяса. Медведи получают фрукты, овощи, ягоды, рыбу, сладкие шарики из печенья и меда. Летом все они с удовольствием едят арбузы и дыни.

Сейчас медведи готовятся к спячке и получают удвоенный рацион. Сотрудники столичного зоосада расскажут посетителям об особенностях этого периода, о том, как проходит подготовка к зиме, как меняется питание и поведение животных в это время.

С 1 сентября Московский зоопарк перешел на осенний режим работы — с 09:00 до 19:00. Кассы главного входа закрываются в 18:00. После этого времени зоопарк будет работать только на выход. Изменения в режиме работы связаны с сокращением светового дня.

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До конца года в Московском зоопарке приступят к реконструкции пешеходного моста и строительству дополнительного входа со стороны станции метро «Баррикадная». Сооружения, соединяющие старую и новую территории зоопарка через Большую Грузинскую улицу, не справляются с большим потоком посетителей. Кроме того, в 2019 году со стороны станции метро «Баррикадная» планируется открыть новый вход в Московский зоопарк.

В вольерах заменят устаревшие металлические сетки. Более тонкие и светлые современные ограждения позволят посетителям лучше рассмотреть обитателей зоопарка.

Детский зоопарк также ждет реконструкция. Подрядчику предстоит демонтировать старые сооружения и построить новые. В их числе здания фермы, выставочного павильона, открытого вольера с альпака и авиария с фонтаном. Работы должны быть завершены в 2018 году.

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