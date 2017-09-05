Последствия сильного ливня в Уфе ликвидировали почти две тысячи человек
УФА, 5 сен — РИА Новости, Рамиля Салихова. Более 1,9 тысячи коммунальщиков и спасателей устраняли последствия непогоды в Уфе, где накануне вечером
УФА, 5 сен — РИА Новости, Рамиля Салихова. Более 1,9 тысячи коммунальщиков и спасателей устраняли последствия непогоды в Уфе, где накануне вечером
Четвертого сентября вечером на Уфу обрушился ливень со шквалистым ветром, градом и грозой. Все улицы в центральной части города оказались подтопленными, автомобили несколько часов стояли в пробках, люди не могли выйти из офисных зданий, которые тоже оказались подтоплены. По данным городских властей, за два часа в Уфе выпало 115 миллиметров осадков, что в два раза больше месячной нормы столицы Башкирии в сентябре.
«На улицах города последствия непогоды устраняли 1500 работников коммунальных служб и более 300 единиц специализированной техники, среди которых
Уфа превратилась в Техас (поплыл город. pic.twitter.com/AgctiqnV9f.
— OLEGZeleniy (@Zeleniy70) 4 сентября 2017 г.
По данным МЧС Башкирии, на ликвидации последствий ливня также работали более 400 спасателей.
«Основной удар стихии пришелся на Кировский, Советский, Октябрьский, Ленинский районы. В меньшей степени почувствовали последствия проливных дождей жители Демы и северных районов Уфы. В
Как отмечает МЧС, спасатели помогли эвакуировать автомобили пяти водителям. «Из здания Росреестра по улице 50 лет СССР откачано 145 кубических метра воды. Отключения систем жизнеобеспечения в городе не допущено, восстановлены все отключенные 48 светофоры на 12 перекрестках», — заявили в управлении МЧС по региону.