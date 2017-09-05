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09:36 (мск), источник: РИА Новости

Последствия сильного ливня в Уфе ликвидировали почти две тысячи человек

УФА, 5 сен — РИА Новости, Рамиля Салихова. Более 1,9 тысячи коммунальщиков и спасателей устраняли последствия непогоды в Уфе, где накануне вечером из-за сильного ливня и ветра подтопило все центральные улицы, первые этажи зданий и повалило деревья.

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Четвертого сентября вечером на Уфу обрушился ливень со шквалистым ветром, градом и грозой. Все улицы в центральной части города оказались подтопленными, автомобили несколько часов стояли в пробках, люди не могли выйти из офисных зданий, которые тоже оказались подтоплены. По данным городских властей, за два часа в Уфе выпало 115 миллиметров осадков, что в два раза больше месячной нормы столицы Башкирии в сентябре.

«На улицах города последствия непогоды устраняли 1500 работников коммунальных служб и более 300 единиц специализированной техники, среди которых плужно-щеточные машины, многофункциональные автомобили-пылесосы, погрузчики. Основные усилия служб были направлены на очистку проезжих частей и тротуаров», — сказал РИА Новости представитель городской мэрии.

Уфа превратилась в Техас (поплыл город. pic.twitter.com/AgctiqnV9f.

 — OLEGZeleniy (@Zeleniy70) 4 сентября 2017 г.

По данным МЧС Башкирии, на ликвидации последствий ливня также работали более 400 спасателей.

«Основной удар стихии пришелся на Кировский, Советский, Октябрьский, Ленинский районы. В меньшей степени почувствовали последствия проливных дождей жители Демы и северных районов Уфы. В информационно-диспетчерский центр Службы спасения 112 города Уфы с момента начала аномального ливня поступило более 200 звонков от уфимцев. За минувшие сутки зафиксирован один факт падения дерева, также обращения жителей касались поломки заборов, подтопления территорий вследствие сильных дождей. Все заявки переданы в соответствующие службы, их исполнение находится под контролем», — пояснили в мэрии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как отмечает МЧС, спасатели помогли эвакуировать автомобили пяти водителям. «Из здания Росреестра по улице 50 лет СССР откачано 145 кубических метра воды. Отключения систем жизнеобеспечения в городе не допущено, восстановлены все отключенные 48 светофоры на 12 перекрестках», — заявили в управлении МЧС по региону.

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