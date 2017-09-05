Последствия сильного ливня в Уфе ликвидировали почти две тысячи человек

Четвертого сентября вечером на Уфу обрушился ливень со шквалистым ветром, градом и грозой. Все улицы в центральной части города оказались подтопленными, автомобили несколько часов стояли в пробках, люди не могли выйти из офисных зданий, которые тоже оказались подтоплены. По данным городских властей, за два часа в Уфе выпало 115 миллиметров осадков, что в два раза больше месячной нормы столицы Башкирии в сентябре.

«На улицах города последствия непогоды устраняли 1500 работников коммунальных служб и более 300 единиц специализированной техники, среди которых плужно-щеточные машины, многофункциональные автомобили-пылесосы, погрузчики. Основные усилия служб были направлены на очистку проезжих частей и тротуаров», — сказал РИА Новости представитель городской мэрии.

Уфа превратилась в Техас (поплыл город. pic.twitter.com/AgctiqnV9f.

— OLEGZeleniy (@Zeleniy70) 4 сентября 2017 г.

По данным МЧС Башкирии, на ликвидации последствий ливня также работали более 400 спасателей.

«Основной удар стихии пришелся на Кировский, Советский, Октябрьский, Ленинский районы. В меньшей степени почувствовали последствия проливных дождей жители Демы и северных районов Уфы. В информационно-диспетчерский центр Службы спасения 112 города Уфы с момента начала аномального ливня поступило более 200 звонков от уфимцев. За минувшие сутки зафиксирован один факт падения дерева, также обращения жителей касались поломки заборов, подтопления территорий вследствие сильных дождей. Все заявки переданы в соответствующие службы, их исполнение находится под контролем», — пояснили в мэрии.

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