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09:48 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пропавшие неделю назад мать и её трёхлетний сын найдены

Оба живы и здоровы, преступлений против них не совершалось.

Пропавшие неделю назад 29-летняя женщина и её трёхлетний сын найдены. Оба живы, преступлений против них не совершалось, сообщили в следственном комитете по Пермскому краю.

Мать и сын ушли из посёлка Горный Пермского района 29 августа 2017 года. Как выяснили следователи, женщина покинула дом после ссоры с сожителем.

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю проверили все адреса, где могли находиться пропавшие. Оказалось, что женщина уехала в деревню Восход Чусовского муниципального района, где живут её родственники. Полицейские нашли пропавших. Мать и сын здоровы.

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