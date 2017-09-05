Пропавшие неделю назад мать и её трёхлетний сын найдены
Оба живы и здоровы, преступлений против них не совершалось.
Оба живы и здоровы, преступлений против них не совершалось.
Пропавшие неделю назад 29-летняя женщина и её трёхлетний сын найдены. Оба живы, преступлений против них не совершалось, сообщили в следственном комитете по Пермскому краю.
Мать и сын ушли из посёлка Горный Пермского района 29 августа 2017 года. Как выяснили следователи, женщина покинула дом после ссоры с сожителем.
Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю проверили все адреса, где могли находиться пропавшие. Оказалось, что женщина уехала в деревню Восход Чусовского муниципального района, где живут её родственники. Полицейские нашли пропавших. Мать и сын здоровы.