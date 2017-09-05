В Воронеже произойдёт слияние 8 и 11 поликлиник
В Воронеже станет на две поликлиники меньше. Медицинские учреждения № 8 и 11 объединят с поликлиникой № 3.
В Воронеже станет на две поликлиники меньше. Медицинские учреждения № 8 и 11 объединят с поликлиникой № 3.
В департаменте здравоохранения поясняют, речь идёт о юридическом объединении. Фактически ни для персонала, ни для пациентов ничего не изменится, по крайней мере, в ближайшее время.
Подразделения не закрывают, персонал не увольняют. Пациенты не заметят изменений, утверждают в профильном ведомстве. Наоборот, реорганизация повысит доступность узких специалистов и позволит создать единую диагностическую и лабораторную службу. Процесс слияния произойдёт в течение полугода.