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10:02 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже произойдёт слияние 8 и 11 поликлиник

В Воронеже станет на две поликлиники меньше. Медицинские учреждения № 8 и 11 объединят с поликлиникой № 3.

Источник: РИА "Новости"

В департаменте здравоохранения поясняют, речь идёт о юридическом объединении. Фактически ни для персонала, ни для пациентов ничего не изменится, по крайней мере, в ближайшее время.

Подразделения не закрывают, персонал не увольняют. Пациенты не заметят изменений, утверждают в профильном ведомстве. Наоборот, реорганизация повысит доступность узких специалистов и позволит создать единую диагностическую и лабораторную службу. Процесс слияния произойдёт в течение полугода.

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