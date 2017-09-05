Какие города выбирают для жизни казахстанцы

Источник: Zakon.kz

Астана становится более популярной для внутренней миграции, чем Алматы. За январь-июнь текущего года в Астану на постоянное место жительство приехало на 22,4 тысячи казахстанцев больше, чем выехало в другие регионы, сообщает Zakon.kz со ссылкой исследование finprom.kz.

Всего в столицу в течение 6 месяцев переехало жить 45,2 тысячи человек, а выехало — почти в 2 раза меньше (22,9 тысячи человек). Приток новых жителей в Астану гораздо выше обычных показателей — в предыдущие годы (с 2007) в среднем за полгода в столицу прибывало чуть больше 16 тысяч человек. На этом фоне менее позитивной выглядит ситуация с миграцией в Алматы — положительное сальдо внутренней миграции сложилось на уровне 12,5 тысячи человек. При этом отток казахстанцев из Алматы в другие регионы в этом году на уровне астанинском, или 20,3 тысячи человек, — а вот приток новых жителей гораздо ниже, за январь-июнь в «южную столицу» переехало жить всего 32,8 тысячи человек.

Основной мотив смены жительства в пределах республики — трудовая миграция, и резкий приток населения в Астану как следствие ожиданий казахстанцев от столицы более существенных перспектив для профессионального и зарплатного роста. Однако статистика свидетельствует об обратном — реальные доходы астанчан снижаются, в то время как у алматинцев они растут (хотя и достаточно скромно). По последним данным (1 квартал 2017 года), покупательская способность доходов жителей Астаны снизилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В Алматы реальные доходы, напротив, выросли на 2,1%.