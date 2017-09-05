Синоптики предупредили о заморозках в шести регионах Сибири

НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Заморозки в пяти регионах юго-востока Западной Сибири продержатся до конца недели, в Красноярском крае — до 7 сентября. Предупреждения синоптиков распространили региональные управления МЧС России.

«В Новосибирской области в период с 6 по 10 сентября при прояснении ожидаются заморозки до минус двух градусов», — сообщается на сайте Западно-Сибирского управления Гидрометслужбы.

В Томской и Кемеровской областях, сообщают синоптики, заморозки начались 5 сентября, в Алтайском крае и Республике Алтай — 7 сентября. Продлится опасная для сельскохозяйственных культур погода до 10 сентября.