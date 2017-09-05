Синоптики предупредили о заморозках в шести регионах Сибири
Опасная для сельскохозяйственных культур погода продлится до 10 сентября.
Опасная для сельскохозяйственных культур погода продлится до 10 сентября.
НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Заморозки в пяти регионах
«В Новосибирской области в период с 6 по 10 сентября при прояснении ожидаются заморозки до минус двух градусов», — сообщается на сайте
В Томской и Кемеровской областях, сообщают синоптики, заморозки начались 5 сентября, в Алтайском крае и Республике Алтай — 7 сентября. Продлится опасная для сельскохозяйственных культур погода до 10 сентября.
О заморозках предупредили и в ГУ МЧС по Красноярскому краю. До 7 сентября в центральных районах региона «в земледельческой зоне в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до минус 1−3 градусов».