Путин прокомментировал домашний арест Серебренникова
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU — Домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова не означает, что он в
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU — Домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова не означает, что он в
«Несмотря на то, что он (Серебренников — ИФ) находится под домашним арестом — это не значит, что он в
Президент отметил, что «к Серебренникову со стороны власти нет никаких вопросов, кроме одного: соблюдение закона в использовании бюджетных денег».
Путин отметил, что к творчеству Серебренникова можно относиться
Серебренников, а также
4 сентября Мосгорсуд признал законным домашний арест Серебренникова, суд разрешил ему прогулки.