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10:35 (мск), источник: Интерфакс

Путин прокомментировал домашний арест Серебренникова

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU — Домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова не означает, что он в чем-то виноват, заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Несмотря на то, что он (Серебренников — ИФ) находится под домашним арестом — это не значит, что он в чем-то виноват. Виноват он или нет, может определить только суд», — сказал он на пресс-конференции во вторник в китайском Сямэне.

Президент отметил, что «к Серебренникову со стороны власти нет никаких вопросов, кроме одного: соблюдение закона в использовании бюджетных денег».

Путин отметил, что к творчеству Серебренникова можно относиться по-разному, но «если власть финансирует — значит, она относится, как минимум, нейтрально и дает возможность художнику творить, работать».

Серебренников, а также экс-директор «Гоголь-центра» и бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

4 сентября Мосгорсуд признал законным домашний арест Серебренникова, суд разрешил ему прогулки.

Мосгорсуд разрешил режиссеру Кириллу Серебренникову прогулки
Во время загрузки произошла ошибка.
4 сентября© Ньюстюб
7 комментариевк этой статье
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Комментарии7
Комментарии
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Alexey Anoshenkov
Аресты в России совсем не означают, что арестованный виновен. Ну наконец то я услышал правду!
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