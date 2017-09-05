Изменилось время перекрытия дороги во Владивостоке 6 сентября

Владивосток, 5 сентября, PrimaMedia.

Время перекрытия автодороги на период проведения благотворительного забега в защиту редких видов животных на острове Русский во Владивостоке изменилось. Ограничения начнут действовать раньше с 00.00 вместо 06.00 и продлятся до 10.00, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Движение и парковка транспорта на острове Русском по автодороге поселка Канал от дома № 29, строение 2, на 2,5 км по направлению к Университетскому проспекту.