За прошлый год из Прикамья уехали 86 тыс. человек
Как сообщает Пермьстат, из Пермского края за 2016 год уехали 86 тыс. 520 человек. Показатель миграционной убыли составил 3 тыс. 201 человек.
Как сообщает Пермьстат, из Пермского края за 2016 год уехали 86 тыс. 520 человек. Показатель миграционной убыли составил 3 тыс. 201 человек.
Число прибывших в Прикамье составило 83 тыс. 324 человека из них 38,1 тыс. мужчин и 45,2 тыс. женщин. Миграционная убыль в пределах России составила 4,3 тыс. человек. В основном, пермяки уезжают в страны СНГ: прослеживается миграционный прирост в 1 тыс. 118 человек.
Разница между прибывшими и выбывшими в другие зарубежные страны составила 19 человек.
Большинство прибывших в Пермский край являются выходцами из Украины, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Азербайджана, Беларуси. Пермяки чаще всего уезжают жить в Армению, Узбекистан, Молдову, Туркменистан.
При этом причинами миграции становится возвращение после временного отсутствия (29,1%), возвращение к прежнему месту жительства (3%). Также уезжают жить в эти страны в связи с работой и учёбой (20,1%).
По сравнению с другими субъектами ПФО, Пермский край входит в тройку лидеров по миграционным потерям. Лидером является республика Башкортостан, где миграционная убыль составила 7 тыс. 390 человек.