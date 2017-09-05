За прошлый год из Прикамья уехали 86 тыс. человек

Число прибывших в Прикамье составило 83 тыс. 324 человека из них 38,1 тыс. мужчин и 45,2 тыс. женщин. Миграционная убыль в пределах России составила 4,3 тыс. человек. В основном, пермяки уезжают в страны СНГ: прослеживается миграционный прирост в 1 тыс. 118 человек.

Разница между прибывшими и выбывшими в другие зарубежные страны составила 19 человек.

Большинство прибывших в Пермский край являются выходцами из Украины, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Азербайджана, Беларуси. Пермяки чаще всего уезжают жить в Армению, Узбекистан, Молдову, Туркменистан.

При этом причинами миграции становится возвращение после временного отсутствия (29,1%), возвращение к прежнему месту жительства (3%). Также уезжают жить в эти страны в связи с работой и учёбой (20,1%).