В Шентале приведут в порядок дворы

Источник: РИА "Новости"

Так, 2,9 млн руб. выделят на участки по адресам: ул. Больничная д. 14, ул. Вокзальная д. 16 и 57, ул. Журавлева, д. 1, 3−7 и 18, ул. Л. Толстого д. 43 и 49, ул. Л. Толстого д. 49 и ул. Сосновая д.29−31.

Еще 2,5 млн руб. пойдут на дворы по адресам: ул. Гагарина д. 20 и 22−23, ул. Заводская д. 42 и 44, ул. Куйбышева д. 1, 7 и 13, ул. Канашская д. 57 и 59, ул. Свердлова д. 67 и 71, ул. Фрунзе д. 39 и ул. Хлебная д. 2.

Финансирование выделяется из федеральной, областной и местной казны. Подрядчики обязуются выполнить все работы в течение 60 дней.