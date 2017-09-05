Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Захарова рассказала о позоре Эстонии
Путин отказался ехать на крупнейшую встречу мировых лидеров в США
Обвиняемая в гибели «пьяного мальчика» сделала заявление в суде
Дачи больше нет: новый закон изменит жизнь владельцев земли
Путин ответил на слова Кадырова о плане воспротивиться позиции РФ
Гидрометцентр сообщил о завершении первой волны бабьего летаВо вторник температура в Москве понизится, усилится ветер и начнутся дожди
Почему Украина сейчас решила прокопать канал вокруг Крыма-эксперт
СМИ: Госдеп США боится ответных мер со стороны РФ
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Цекало публично попросил прощения у жены
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
СМИ: Александр Цекало публично попросил прощения у жены
Гребенщиков уволен Пугачевой из-за грубости - СМИ
В России ужесточат санкции за долги за свет
В Москве открыли новый шоу-рум по реновации
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
10В Саудовской Аравии начался Хадж
10:52 (мск), источник: Volga News

В Шентале приведут в порядок дворы

В понедельник, 4 сентября, администрация Шенталинского района объявила два аукциона по поиску подрядчиков, которые отремонтируют дворовые территории многоквартирных домов в Шентале, сообщается на сайте госзакупок.

Источник: РИА "Новости"

Так, 2,9 млн руб. выделят на участки по адресам: ул. Больничная д. 14, ул. Вокзальная д. 16 и 57, ул. Журавлева, д. 1, 3−7 и 18, ул. Л. Толстого д. 43 и 49, ул. Л. Толстого д. 49 и ул. Сосновая д.29−31.

Еще 2,5 млн руб. пойдут на дворы по адресам: ул. Гагарина д. 20 и 22−23, ул. Заводская д. 42 и 44, ул. Куйбышева д. 1, 7 и 13, ул. Канашская д. 57 и 59, ул. Свердлова д. 67 и 71, ул. Фрунзе д. 39 и ул. Хлебная д. 2.

Финансирование выделяется из федеральной, областной и местной казны. Подрядчики обязуются выполнить все работы в течение 60 дней.

Прием заявок завершится 11 сентября, итоги подведут 12 сентября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В самарской школе обрушился потолок
Россия может выслать еще 155 американских дипломатов
Сбербанк объявил сроки начала оформления паспортов гражданам
Россия до конца года проведет свыше 10 космических пусков
Меньше трети россиян поддержали продолжение операции РФ в Сирии
СМИ: Минздрав планирует стандартизировать работу врачей
Путин прокомментировал домашний арест Серебренникова
Здание Росреестра затопило ливнем в Уфе (видео)
Спорт
Кто поедет в Россию? Сегодня почти во всех конфедерациях состоятся ключевые матчи отборочного турнира ЧМ-2018. Выделяем главные противостояния
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
В Москве будут судить банду незаконных скупщиков чердаков
В России ужесточили правила противопожарной безопасности
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Дизайн светлой «трешки» с панорамными окнами в Сочи
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
7 имен, которые означают «счастье» или «удача» Если вы верите в то, что имя действительно способно повлиять на судьбу ребенка, то выберите одно из нашего списка.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь