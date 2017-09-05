Если будет необходимо, следствие проверит и Михалкова, заявил Путин

Источник: РИА Новости

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Ему было разрешено посещать театр, но только с разрешения следователя. Художественному руководителю «Гоголь-центра» вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011—2014 годах на реализацию проекта «Платформа».

«Если посмотреть на других наших режиссеров, представителей, деятелей культуры — (Никита) Михалков, например — если следственные органы, контролирующие организации увидят, что кто-то нарушает действующее законодательство, (то) и к ним будут применяться аналогичные методы, и они будут призываться к ответственности», — сказал Путин на пресс-конференции.

При этом президент подчеркнул, что к Михалкову пока не было никаких претензий, «несмотря на то, что контролирующие организации работают по проверке всех средств, получаемых всеми, практически без исключения, деятелями искусства, которые получают их из казны».