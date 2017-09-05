Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США готовятся к массовому уничтожению долларов
Путин отказался ехать на крупнейшую встречу мировых лидеров в США
Крупнейший иностранный инвестор в госдолг РФ откажется от рубля
Путин поддержал отправку миротворцев в Донбасс
Президент Литвы: при встрече с Путиным получила список требований
Гидрометцентр сообщил о завершении первой волны бабьего летаВо вторник температура в Москве понизится, усилится ветер и начнутся дожди
Почему Украина сейчас решила прокопать канал вокруг Крыма-эксперт
СМИ: Госдеп США боится ответных мер со стороны РФ
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Пугачева уволила Гребенщикова из своей студии
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
СМИ: Александр Цекало публично попросил прощения у жены
Гребенщиков уволен Пугачевой из-за грубости - СМИ
Обвиняемая в гибели «пьяного мальчика» сделала заявление в суде
10 государств, не признанных ни одной страной
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
10В Саудовской Аравии начался Хадж
10:52 (мск), источник: РИА Новости

Если будет необходимо, следствие проверит и Михалкова, заявил Путин

СЯМЭНЬ, 5 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о том, что если в отношении, например, режиссера Никиты Михалкова появятся какие-то данные о возможном нарушении законодательства, то контролирующие органы проверят и его деятельность.

Источник: РИА Новости

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Ему было разрешено посещать театр, но только с разрешения следователя. Художественному руководителю «Гоголь-центра» вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011—2014 годах на реализацию проекта «Платформа».

«Если посмотреть на других наших режиссеров, представителей, деятелей культуры — (Никита) Михалков, например — если следственные органы, контролирующие организации увидят, что кто-то нарушает действующее законодательство, (то) и к ним будут применяться аналогичные методы, и они будут призываться к ответственности», — сказал Путин на пресс-конференции.

При этом президент подчеркнул, что к Михалкову пока не было никаких претензий, «несмотря на то, что контролирующие организации работают по проверке всех средств, получаемых всеми, практически без исключения, деятелями искусства, которые получают их из казны».

Проверки осуществляются постоянно, добавил Путин. «Если по Михалкову будут какие-то данные, и его будут проверять», — заверил глава государства.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Польша и Турция в ближайшие годы могут быть раздавлены. Мнение
Дым из трубы русского консульства в США пахнет войной. Мнение
Россия может выслать еще 155 американских дипломатов
Сбербанк объявил сроки начала оформления паспортов гражданам
Россия до конца года проведет свыше 10 космических пусков
Меньше трети россиян поддержали продолжение операции РФ в Сирии
СМИ: Минздрав планирует стандартизировать работу врачей
Путин прокомментировал домашний арест Серебренникова
Здание Росреестра затопило ливнем в Уфе (видео)
Спорт
Кто поедет в Россию? Сегодня почти во всех конфедерациях состоятся ключевые матчи отборочного турнира ЧМ-2018. Выделяем главные противостояния
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
В России ужесточат санкции за долги за свет
Тарифы на капремонт в Петербурге в 2018 году останутся прежними
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
7 имен, которые означают «счастье» или «удача» Если вы верите в то, что имя действительно способно повлиять на судьбу ребенка, то выберите одно из нашего списка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь