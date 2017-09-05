Скончался мэр Игарки Виктор Сорокин
По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт или инсульт.
По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт или инсульт.
Ушел из жизни глава Игарки Виктор Сорокин. Информацию о смерти мэра северного города подтвердили в
По данным ряда СМИ, политику стало плохо во время поездки по тайге. Мужчина потерял сознание и не пришел в себя. По предварительной информации, причиной смерти Сорокина мог стать инфаркт или инсульт.
Виктор Васильевич Сорокин возглавил Игарку в апреле 2013 года, победив на выборах мэра. Свои голоса в его поддержку отдали около 50% жителей заполярного города.
«Пользуясь большим авторитетом у своих земляков, Виктор Васильевич на протяжении четырех лет руководил северным городом. Он добился решения значимых для жителей Игарки проблем. Его знали и уважали как человека деятельного и энергичного, с активной жизненной позицией», — говорится в сообщении
Дата и место похорон Виктора Сорокина не уточняются. Также неизвестно, кто станет исполняющим обязанности главы Игарки.