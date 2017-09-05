Скончался мэр Игарки Виктор Сорокин

Ушел из жизни глава Игарки Виктор Сорокин. Информацию о смерти мэра северного города подтвердили в пресс-службе Законодательного собрания Красноярского края. Сорокину было 58 лет.

По данным ряда СМИ, политику стало плохо во время поездки по тайге. Мужчина потерял сознание и не пришел в себя. По предварительной информации, причиной смерти Сорокина мог стать инфаркт или инсульт.

Виктор Васильевич Сорокин возглавил Игарку в апреле 2013 года, победив на выборах мэра. Свои голоса в его поддержку отдали около 50% жителей заполярного города.

«Пользуясь большим авторитетом у своих земляков, Виктор Васильевич на протяжении четырех лет руководил северным городом. Он добился решения значимых для жителей Игарки проблем. Его знали и уважали как человека деятельного и энергичного, с активной жизненной позицией», — говорится в сообщении пресс-службы ЗС.