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11:03 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Скончался мэр Игарки Виктор Сорокин

По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт или инсульт.

Ушел из жизни глава Игарки Виктор Сорокин. Информацию о смерти мэра северного города подтвердили в пресс-службе Законодательного собрания Красноярского края. Сорокину было 58 лет.

По данным ряда СМИ, политику стало плохо во время поездки по тайге. Мужчина потерял сознание и не пришел в себя. По предварительной информации, причиной смерти Сорокина мог стать инфаркт или инсульт.

Виктор Васильевич Сорокин возглавил Игарку в апреле 2013 года, победив на выборах мэра. Свои голоса в его поддержку отдали около 50% жителей заполярного города.

«Пользуясь большим авторитетом у своих земляков, Виктор Васильевич на протяжении четырех лет руководил северным городом. Он добился решения значимых для жителей Игарки проблем. Его знали и уважали как человека деятельного и энергичного, с активной жизненной позицией», — говорится в сообщении пресс-службы ЗС.

Дата и место похорон Виктора Сорокина не уточняются. Также неизвестно, кто станет исполняющим обязанности главы Игарки.

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