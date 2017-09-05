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11:05 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Видеокамеры появятся на разворотной площадке в Кузничихе

Ранее на разворотном кольце администрацией района была проведена часть работ по благоустройству.

Источник: РИА "Новости"

На разворотной площадке Кузнечиха-II и в окрестностях будут установлены камеры видеонаблюдения для фиксации административных правонарушений. Обэтом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

5 сентября в 11:00 на разворотном кольце Кузнечиха-II пройдет выездное совещание, целью которого станет решение вопросов благоустройства данной территории. В совещании примут участие сотрудники управления коммунального хозяйства района, подрядные организации, активные жители.

Глава администрации района Владимир Исаев даст старт видеоконкурсу, который призван привлечь внимание нижегородцев к вопросам благоустройства, повысить ответственность жителей за внешний вид территории. Ранее на разворотном кольце администрацией района были проведены работы по благоустройству: вырублены сухие деревья и кустарники, вывезен мусор, укреплены обочины.

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