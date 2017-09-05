Видеокамеры появятся на разворотной площадке в Кузничихе
Ранее на разворотном кольце администрацией района была проведена часть работ по благоустройству.
Ранее на разворотном кольце администрацией района была проведена часть работ по благоустройству.
На разворотной площадке
5 сентября в 11:00 на разворотном кольце
Глава администрации района Владимир Исаев даст старт видеоконкурсу, который призван привлечь внимание нижегородцев к вопросам благоустройства, повысить ответственность жителей за внешний вид территории. Ранее на разворотном кольце администрацией района были проведены работы по благоустройству: вырублены сухие деревья и кустарники, вывезен мусор, укреплены обочины.