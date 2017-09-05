В Ельцин Центре покажут Екатеринбург через 5 лет

На площадке Ельцин Центра в среду, 6 сентября. Состоится презентация итоговых проектов по благоустройству уличных пространств Екатеринбурга, передает корреспондент «АиФ-Урал».

Представители КБ «Стрелка» представят финальные проекты, совместно разработанные вс екатеринбургскими архитектурными бюро «ОСА» и InForm.

«Выставка является завершающей стадией разработки дизайн-проекта и будет открыта до 20 сентября, — рассказали “АиФ-Урал” представители КБ “Стрелка”. — Двухсторонний информационный стенд длиной 20 метров покажет в мельчайших подробностях как преобразятся набережная реки Исеть, переулки Банковский и Театральный, площадь 1905 года, улицы Малышева, Февральской революции и Вайнера».

По словам представителей бюро, первые результаты работ по проектом моджно будет уже наблюдать в 2018 году:

Благоустройство территории набережной реки Исеть от улицы Малышева до улицы Куйбышева, включая улицы Радищева и Карла Маркса. Единое обустройство улицы Февральской революции и Вайнера. Изменения в переулках Банковский и Театральный, а также Площади 1905 года. Благоустройство территорию набережной реки Исеть от улицы Куйбышева до ЦПКиО им. Маяковского.