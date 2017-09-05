В Самарской области построят новый мост через Волгу

Предполагается, что новый мост будет построен с обходом Тольятти и выходом на федеральную трассу М-5 «Урал» в Ставропольском и Шигонском районах. До 30 ноября этого года подрядчик, которого выберут 25 сентября, должен будет провести инженерные изыскания и подготовить документацию по планировке территории. На эти цели из областного бюджета планируется выделить 37,1 млн рублей.