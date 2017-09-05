Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Нидерландах скандал из-за Крымского моста - СМИ
Кадыров заявил, что готов идти против РФ из-за резни в Мьянме
Сын Боярской и Матвеева очаровал публику
Дачи больше нет: новый закон изменит жизнь владельцев земли
Как сейчас живет Гуф и с кем встречается
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
СМИ: Россия может лишиться миллиардов долларов, вложенных в США
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Цекало публично попросил прощения у жены
Российские власти изменили прогноз по курсу доллара на конец года
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде
Атомный «Князь Владимир» оставит от врага лишь пепел – СМИ
Дайнеко в откровенном виде радуется после развода
В России ужесточат санкции за долги за свет
В Москве открыли новый шоу-рум по реновации
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
11:52 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области построят новый мост через Волгу

В Самарской области началась подготовка к строительству моста через реку Волгу около села Климовка.

Источник: РИА "Новости"

Региональный минтранс объявил аукцион на поиск подрядчика, который займется разработкой проекта планировки территории площадью 3800 га. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Предполагается, что новый мост будет построен с обходом Тольятти и выходом на федеральную трассу М-5 «Урал» в Ставропольском и Шигонском районах. До 30 ноября этого года подрядчик, которого выберут 25 сентября, должен будет провести инженерные изыскания и подготовить документацию по планировке территории. На эти цели из областного бюджета планируется выделить 37,1 млн рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Неизвестный облил кислотой автомобили, припаркованные во дворе на улице Стара-Загора
Россия может выслать еще 155 американских дипломатов
В Киеве сочли неприемлемым предложение Путина по Донбассу
Россия до конца года проведет свыше 10 космических пусков
Меньше трети россиян поддержали продолжение операции РФ в Сирии
Меркель: нужно обсудить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС
Розыгрыш с «письмом от Серебренникова» сочли безнравственным
Здание Росреестра затопило ливнем в Уфе (видео)
Спорт
Кто поедет в Россию? Сегодня почти во всех конфедерациях состоятся ключевые матчи отборочного турнира ЧМ-2018. Выделяем главные противостояния
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
Здания, похожие на людей (фото)
9 простых способов скрыть недостатки интерьера
В России ужесточат санкции за долги за свет
В России ужесточили правила противопожарной безопасности
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
7 имен, которые означают «счастье» или «удача» Если вы верите в то, что имя действительно способно повлиять на судьбу ребенка, то выберите одно из нашего списка.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь