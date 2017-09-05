В Самарской области построят новый мост через Волгу
В Самарской области началась подготовка к строительству моста через реку Волгу около села Климовка.
В Самарской области началась подготовка к строительству моста через реку Волгу около села Климовка.
Региональный минтранс объявил аукцион на поиск подрядчика, который займется разработкой проекта планировки территории площадью 3800 га. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.
Предполагается, что новый мост будет построен с обходом Тольятти и выходом на федеральную трассу М-5 «Урал» в Ставропольском и Шигонском районах. До 30 ноября этого года подрядчик, которого выберут 25 сентября, должен будет провести инженерные изыскания и подготовить документацию по планировке территории. На эти цели из областного бюджета планируется выделить 37,1 млн рублей.