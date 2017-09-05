Хабаровские кардиологи пересадили пациенту донорское сердце
Протез изготовлен из тканей человека.
Протез изготовлен из тканей человека.
В Хабаровске впервые провели операцию на сердце по методике английского кардиохирурга Дональда Росса, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Это дебют заведующего отделением федерального центра
Операция по замене клапана в основном назначается людям, которым не помогла лекарственная терапия. Хирургическое вмешательство позволяет нормализовать кровоток в сердце, снизить нагрузку на него.
Клапан — это один из важных элементов, который участвует в перекачке крови. Уникальность этой операции состоит в том, что взамен больного клапана пересаживают клапан
— В настоящее время это лучший из всех протезов, так как гарантирует практически стопроцентное выздоровление. Кроме того, в пересаженных биологических клапанах не образуются тромбы. К самостоятельному выполнению такой операции мы готовились в течение двух лет, оперировали с коллегами из