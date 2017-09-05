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11:11 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровские кардиологи пересадили пациенту донорское сердце

Протез изготовлен из тканей человека.

В Хабаровске впервые провели операцию на сердце по методике английского кардиохирурга Дональда Росса, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Это дебют заведующего отделением федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Константина Налимова. Ранее он в качестве ассистента учился у питерских коллег.

Операция по замене клапана в основном назначается людям, которым не помогла лекарственная терапия. Хирургическое вмешательство позволяет нормализовать кровоток в сердце, снизить нагрузку на него.

Клапан — это один из важных элементов, который участвует в перекачке крови. Уникальность этой операции состоит в том, что взамен больного клапана пересаживают клапан человека-донора.

 — В настоящее время это лучший из всех протезов, так как гарантирует практически стопроцентное выздоровление. Кроме того, в пересаженных биологических клапанах не образуются тромбы. К самостоятельному выполнению такой операции мы готовились в течение двух лет, оперировали с коллегами из Санкт-Петербурга сначала в качестве ассистентов, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» Константин Налимов. Операция длится несколько часов, во время нее пациенту приостанавливают сердце и искусственно понижают температуру. После операции сердце «заводят» электрическим зарядом. — Такой метод лечения довольно сложный, требует максимальной концентрации внимания, особенно, когда пациент — ребенок. Кстати, биологические сердечные протезы — единственные, которые подходят детям. Они еще и растут вместе с ними, — уточняет врач-кардиолог. Всего в Хабаровске сделали три таких операции. Потребность — 20 штук в год. Доктор Налимов поясняет, что производство биологических клапанов поставить на поток невозможно в силу специфичности материала из которого их производят. Все-таки речь идет о донорстве. Поэтому в экстренных случаях под руками у врачей всегда есть синтетические и механические протезы.

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