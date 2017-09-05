Хабаровские кардиологи пересадили пациенту донорское сердце

— В настоящее время это лучший из всех протезов, так как гарантирует практически стопроцентное выздоровление. Кроме того, в пересаженных биологических клапанах не образуются тромбы. К самостоятельному выполнению такой операции мы готовились в течение двух лет, оперировали с коллегами из Санкт-Петербурга сначала в качестве ассистентов, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» Константин Налимов. Операция длится несколько часов, во время нее пациенту приостанавливают сердце и искусственно понижают температуру. После операции сердце «заводят» электрическим зарядом. — Такой метод лечения довольно сложный, требует максимальной концентрации внимания, особенно, когда пациент — ребенок. Кстати, биологические сердечные протезы — единственные, которые подходят детям. Они еще и растут вместе с ними, — уточняет врач-кардиолог. Всего в Хабаровске сделали три таких операции. Потребность — 20 штук в год. Доктор Налимов поясняет, что производство биологических клапанов поставить на поток невозможно в силу специфичности материала из которого их производят. Все-таки речь идет о донорстве. Поэтому в экстренных случаях под руками у врачей всегда есть синтетические и механические протезы.