Синоптики прогнозируют выпадение снега в Новосибирске в конце сентября

Яна Супруненко, корреспондент: «По-осеннему прохладно в городе уже сегодня. Одним словом — сентябрь. Сегодня ночью столбики термометров опустились до отметки в 7 градусов тепла. В области, стоит полагать — было еще холоднее. Сейчас на улице светит солнце и +16, но пронизывающий северо-восточный ветер не дает согреться. Сейчас мы находимся в Западно-Сибирском гидрометцентре. Неужели тепла уже можно не ждать?».

Марина Виноградова, начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра: «Предстоящие трое суток температурный фон будет низким, особенно в ночные часы. Ожидается +3 +8, местами заморозки до -2 градусов. Днем также не будет тепло +10, +17 и только по югу области до +23. В целом сентябрь ожидается около нормы. Волны тепла и холода будут сменять друг друга. Весьма вероятны колебания температуры в ночные и дневные часы. Бабье лето мы ожидаем во второй пятидневке второй декады. В конце месяца при затоках холода вероятно понижение дневных и ночных температур до отрицательных и даже возможен мокрый снег».