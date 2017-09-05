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14:33 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Синоптики прогнозируют выпадение снега в Новосибирске в конце сентября

Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в Новосибирске. Сегодня последний теплый день в Новосибирске. Завтра, по прогнозам синоптиков — в регион придут заморозки. Каким будет сентябрь?

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 88% 757 мм рт. ст. 3 м/с

Яна Супруненко, корреспондент: «По-осеннему прохладно в городе уже сегодня. Одним словом — сентябрь. Сегодня ночью столбики термометров опустились до отметки в 7 градусов тепла. В области, стоит полагать — было еще холоднее. Сейчас на улице светит солнце и +16, но пронизывающий северо-восточный ветер не дает согреться. Сейчас мы находимся в Западно-Сибирском гидрометцентре. Неужели тепла уже можно не ждать?».

Марина Виноградова, начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра: «Предстоящие трое суток температурный фон будет низким, особенно в ночные часы. Ожидается +3 +8, местами заморозки до -2 градусов. Днем также не будет тепло +10, +17 и только по югу области до +23. В целом сентябрь ожидается около нормы. Волны тепла и холода будут сменять друг друга. Весьма вероятны колебания температуры в ночные и дневные часы. Бабье лето мы ожидаем во второй пятидневке второй декады. В конце месяца при затоках холода вероятно понижение дневных и ночных температур до отрицательных и даже возможен мокрый снег».

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