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11:27 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске провели уникальную операцию на головном мозге

Благодаря новой технологии можно лечить аневризмы сосудов головного мозга.

В Челябинске освоили новую методику лечения аневризмы сосудов головного мозга, сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

В Областной клинической больнице № 3 провели первую высокотехнологичную операцию на головном мозге.

«Через сосуд мы вводим специальный инструмент, подводим его к аневризме, укладываем в нее покрытые платиной спирали, и она не разрывается. На второй день пациент уже может встать и ходить. Нет швов и шрамов», — рассказывает нейрохирург ОКБ№ 3 Роман Радык.

Отметим, что открытые оперативные вмешательства, применяемые раннее, отличались значительной травматичностью и включали трепанацию черепа. Пациенты длительные время находились на стационарном лечении.

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