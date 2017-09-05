В Челябинске провели уникальную операцию на головном мозге
Благодаря новой технологии можно лечить аневризмы сосудов головного мозга.
Благодаря новой технологии можно лечить аневризмы сосудов головного мозга.
В Челябинске освоили новую методику лечения аневризмы сосудов головного мозга, сообщают в
В Областной клинической больнице № 3 провели первую высокотехнологичную операцию на головном мозге.
«Через сосуд мы вводим специальный инструмент, подводим его к аневризме, укладываем в нее покрытые платиной спирали, и она не разрывается. На второй день пациент уже может встать и ходить. Нет швов и шрамов», — рассказывает нейрохирург ОКБ№ 3 Роман Радык.
Отметим, что открытые оперативные вмешательства, применяемые раннее, отличались значительной травматичностью и включали трепанацию черепа. Пациенты длительные время находились на стационарном лечении.