В Челябинске провели уникальную операцию на головном мозге

«Через сосуд мы вводим специальный инструмент, подводим его к аневризме, укладываем в нее покрытые платиной спирали, и она не разрывается. На второй день пациент уже может встать и ходить. Нет швов и шрамов», — рассказывает нейрохирург ОКБ№ 3 Роман Радык.