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11:35 (мск), источник: РИА Крым

На востоке Крыма сожгли более 100 кг санкционных сыров и колбас

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости (Крым). В Феодосии и Керчи изъяли из продажи 108 кг санкционных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Россельхознадзора.

Источник: РИА "Новости"

Товар обнаружили во время проверки в одном из магазинов Феодосии и восьми торговых точках на керченском рынке. Всего специалисты нашли около 42 кг сыров из Германии, Голландии и Украины и более 66 кг украинских колбас. Необходимых документов на эти продукты у собственников не было.

Весь товар сожгли в печи-инсинераторе.

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