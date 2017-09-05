На востоке Крыма сожгли более 100 кг санкционных сыров и колбас
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости (Крым). В Феодосии и Керчи изъяли из продажи 108 кг санкционных продуктов. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости (Крым). В Феодосии и Керчи изъяли из продажи 108 кг санкционных продуктов. Об этом сообщает
Товар обнаружили во время проверки в одном из магазинов Феодосии и восьми торговых точках на керченском рынке. Всего специалисты нашли около 42 кг сыров из Германии, Голландии и Украины и более 66 кг украинских колбас. Необходимых документов на эти продукты у собственников не было.
Весь товар сожгли в