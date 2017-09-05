На десять безработных калининградцев приходится 25 вакансий

Источник: Аргументы и факты

При этом количество свободных рабочих мест с начала года увеличилось почти на две тысячи, сообщили в министерстве социальной политики.

«Мы наблюдали некоторый рост количества граждан, обратившихся в службу занятости в середине августа, — отметила руководитель регионального минсоца Анжелика Мастер. — Нужно понимать, что рынок труда — живой организм, который постоянно находится в движении, и подобные незначительные колебания в целом не повлияли на общую ситуацию. Практически все освободившиеся работники либо уже трудоустроены, либо это произойдет в самое ближайшее время».

Отметим, что с начала года количество вакансий увеличилось на 16,6% — с 11 039 до 12 873 единиц.