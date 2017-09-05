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11:34 (мск), источник: АиФ Калининград

На десять безработных калининградцев приходится 25 вакансий

На десять безработных калининградцев приходится 25 вакансий. Это самый низкий коэффициент напряжённости рабочей силы на регистрируемом рынке труда в СЗФО после Ленинградской области.

Источник: Аргументы и факты

При этом количество свободных рабочих мест с начала года увеличилось почти на две тысячи, сообщили в министерстве социальной политики.

«Мы наблюдали некоторый рост количества граждан, обратившихся в службу занятости в середине августа, — отметила руководитель регионального минсоца Анжелика Мастер. — Нужно понимать, что рынок труда — живой организм, который постоянно находится в движении, и подобные незначительные колебания в целом не повлияли на общую ситуацию. Практически все освободившиеся работники либо уже трудоустроены, либо это произойдет в самое ближайшее время».

Отметим, что с начала года количество вакансий увеличилось на 16,6% — с 11 039 до 12 873 единиц.

Среди заявленных вакансий преобладают профессии в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального страхования, обрабатывающего производства, оптовой и розничной торговли, а также строительства.

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