Правительство: заплатки на «зубрах» не будут видны через один-три года

Пресс-служба правительства области ссылается на отчет подрядчика, в котором говорится, что в ходе производства проверки объекта культурного наследия было выявлено наличие деформаций и разрушений постамента, сквозных отверстий в самих скульптурах, образовавшихся в послевоенный период, когда объект передвигали с мест его установки.

«Выявленные дефекты в виде отслоения отделочных плит и частичной потерей прочности материала основания постамента являются характерными для объектов скульптуры и вызваны атмосферными осадками, а так же неравномерным распределением нагрузки вследствие деформированного основания памятника, — сообщили в правительстве. — Наличие сквозных отверстий в самих скульптурах допускало проникновение влаги внутрь, что приводило к повышению уровня влажности и ускорению коррозии материала памятника».