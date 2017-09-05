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15:36 (мск), источник: Новый Калининград

Правительство: заплатки на «зубрах» не будут видны через один-три года

Заплатки на скульптурной композиции «Борющиеся зубры» на проспекте Мира потускнеют, затем приобретут коричневый цвет и только потом — зелёный. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе правительства области, комментируя недовольство горожан по поводу качества ремонта скульптурной композиции.

Источник: Новый Калининград

Пресс-служба правительства области ссылается на отчет подрядчика, в котором говорится, что в ходе производства проверки объекта культурного наследия было выявлено наличие деформаций и разрушений постамента, сквозных отверстий в самих скульптурах, образовавшихся в послевоенный период, когда объект передвигали с мест его установки.

«Выявленные дефекты в виде отслоения отделочных плит и частичной потерей прочности материала основания постамента являются характерными для объектов скульптуры и вызваны атмосферными осадками, а так же неравномерным распределением нагрузки вследствие деформированного основания памятника, — сообщили в правительстве. — Наличие сквозных отверстий в самих скульптурах допускало проникновение влаги внутрь, что приводило к повышению уровня влажности и ускорению коррозии материала памятника».

В связи с этим подрядчики произвели противоаварийные работы по консервации памятника — ремонт постамента с консервацией камня, а так же запайку существующих отверстий. «После производства работ по пайке отверстий были выполнены работы по консервации бронзы, путем ее патинирования составами серной печени, что привело к образованию на поверхности куприта (коричневого оттенка), являющегося защитой от атмосферных осадков участков пайки, — отметили в пресс-службе правительства. — В естественных условиях зеленая патина образуется на поверхности бронзы в течение 5−25 лет, в зависимости от климата и химического состава атмосферы и осадков. В первые 3−6 месяцев медь тускнеет, затем за 1−3 года постепенно приобретает темно-коричневый цвет и только потом — зеленый. Повышенная влажность, соли, сернистый ангидрид и другие агрессивные газы ускоряют этот процесс».

Напомним, накануне калининградцы обратили внимание не неудовлетворительное, по их мнению, качество ремонта скульптурной композиции. «Дыры недавно залатали, но как-тосовсем топорно, словно их болгаркой обрабатывали. Да и попадание в цвет, мягко говоря, оставляет желать лучшего», — сообщил калининградский краевед Александр Панфилов.

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