Первая добровольная пожарная дружина появилась в Усть-Куте
Первая добровольная пожарная дружина теперь есть в
Первая добровольная пожарная дружина теперь есть в
В городе открылся Северный учебный центр для добровольцев на базе спасательной части № 30. Там будут обучать не только тушению, но и поисковым работам, оказанию первой медицинской помощи. Наставником молодой дружины назначили Александра Деева — одного из основателей первого в регионе добровольческого отряда лесных пожарных «15.08». В
— Мы планируем создать комплексный центр обучения добровольчеству. Это и МЧС будет приезжать, потому что они согласно 100-му федеральному закону обязаны это делать. Будет включаться и лесная служба, представители авиалесоохраны, потому что у них мощная теоретическая база по части тушения лесных пожаров. Это и представители некоммерческих организаций российских, которые уже имеют опыт практический тушения лесных пожаров, — говорит куратор добровольческих проектов Александр Деев.