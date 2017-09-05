Первая добровольная пожарная дружина появилась в Усть-Куте

В городе открылся Северный учебный центр для добровольцев на базе спасательной части № 30. Там будут обучать не только тушению, но и поисковым работам, оказанию первой медицинской помощи. Наставником молодой дружины назначили Александра Деева — одного из основателей первого в регионе добровольческого отряда лесных пожарных «15.08». В Усть-Куте он передал оборудование для 10 волонтёров: ранцы, рации и навигаторы, мотопомпу с рукавами и бензопилу. Их купили на деньги спонсоров.