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12:19 (мск), источник: Вести Иркутск

Первая добровольная пожарная дружина появилась в Усть-Куте

Первая добровольная пожарная дружина теперь есть в Усть-Куте. В её ряды вступили специалисты профсоюза железной дороги. Они будут бороться с возгораниями в лесах на территории района.

В городе открылся Северный учебный центр для добровольцев на базе спасательной части № 30. Там будут обучать не только тушению, но и поисковым работам, оказанию первой медицинской помощи. Наставником молодой дружины назначили Александра Деева — одного из основателей первого в регионе добровольческого отряда лесных пожарных «15.08». В Усть-Куте он передал оборудование для 10 волонтёров: ранцы, рации и навигаторы, мотопомпу с рукавами и бензопилу. Их купили на деньги спонсоров.

— Мы планируем создать комплексный центр обучения добровольчеству. Это и МЧС будет приезжать, потому что они согласно 100-му федеральному закону обязаны это делать. Будет включаться и лесная служба, представители авиалесоохраны, потому что у них мощная теоретическая база по части тушения лесных пожаров. Это и представители некоммерческих организаций российских, которые уже имеют опыт практический тушения лесных пожаров, — говорит куратор добровольческих проектов Александр Деев.

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