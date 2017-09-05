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12:13 (мск), источник: Baikal-info.ru

Финал конкурса «Битва хоров» среди пенсионеров пройдет 8 сентября в Иркутске

Финал конкурса «Битва хоров» среди пенсионеров пройдет 8 сентября 2017 года в 15:00 в культурно-досуговом центре «Орбита» (ул. Советская, д. 39) в Иркутске.

Как 5 сентября сообщила пресс-служба общественной организации «Клуб “Губерния”», участие в финале примут 12 команд из Иркутска, Ангарска, Слюдянки, Иркутского и Ольхонского районов.

«Битва хоров» — это областной конкурс среди творческих коллективов, возраст участников которых — старше 55 лет. Каждый хор должен будет исполнить три песни. Профессиональное жюри оценит не только вокальные данные участников, но и сценическую культуру, выразительность исполнения, артистичность, сценический костюм и др.

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