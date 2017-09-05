В Башкирии снизился поток туристов на 20%
Отток путешественников связан с несолнечным летом.
Отток путешественников связан с несолнечным летом.
Глава Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму, Вячеслав Гилязитдинов, рассказал на
Специалист объяснил, что отток любителей путешествий и природы связан с несолнечным летом и плохой погодой.
— Мы направим свои силы, чтобы к следующему сезону увеличить поток туристов: будут продаваться турпоходы в популярные места республики, будем участвовать в выставках и рассказывать о красивых местах Башкирии, — рассказал глава комитета.
Кстати, самыми популярными местами отдыха жителей республики остаются Кандрыкуль, Аслыкуль, Иремель, Мурадымовское ущелье,