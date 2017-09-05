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11:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии снизился поток туристов на 20%

Отток путешественников связан с несолнечным летом.

Глава Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму, Вячеслав Гилязитдинов, рассказал на пресс-конференции, что в летнем сезоне 2017 года заметно снизился поток туристов — на целых 20%.

Специалист объяснил, что отток любителей путешествий и природы связан с несолнечным летом и плохой погодой.

— Мы направим свои силы, чтобы к следующему сезону увеличить поток туристов: будут продаваться турпоходы в популярные места республики, будем участвовать в выставках и рассказывать о красивых местах Башкирии, — рассказал глава комитета.

Кстати, самыми популярными местами отдыха жителей республики остаются Кандрыкуль, Аслыкуль, Иремель, Мурадымовское ущелье, Шульган-таш, Юмагузинское водохранилище.

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