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16:00 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге девочку в инвалидной коляске не пустили в школу

В Петербурге первоклассницу не пустили на праздничную линейку в школу из-за того, что здание не оборудовано пандусами.

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, ведомство начало проверку всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам в прокуратуре обещают дать оценку действиям ответственных должностных лиц.

Родители, ставшие свидетелями ЧП, сообщают в социальных сетях, что вначале ничего не предвещало беды. На линейку девочка приехала вместе со своей мамой. Они находились вместе с другими учениками.

Проблема возникла, когда все дети зашли в школу, а девочка на коляске осталась одна во дворе. Заехать в здание она не смогла, поскольку в школе не было пандуса.

Также, по некоторым свидетельствам, родителям не разрешили заходить в здание школы. Соответственно, родители не могли занести ребенка на руках.

По данным «Российской газеты», свою проверку по факту случившегося начали и в районной администрации.

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