В Петербурге девочку в инвалидной коляске не пустили в школу
В Петербурге первоклассницу не пустили на праздничную линейку в школу
В Петербурге первоклассницу не пустили на праздничную линейку в школу
Как сообщает прокуратура
Родители, ставшие свидетелями ЧП, сообщают в социальных сетях, что вначале ничего не предвещало беды. На линейку девочка приехала вместе со своей мамой. Они находились вместе с другими учениками.
Проблема возникла, когда все дети зашли в школу, а девочка на коляске осталась одна во дворе. Заехать в здание она не смогла, поскольку в школе не было пандуса.
Также, по некоторым свидетельствам, родителям не разрешили заходить в здание школы. Соответственно, родители не могли занести ребенка на руках.
По данным «Российской газеты», свою проверку по факту случившегося начали и в районной администрации.