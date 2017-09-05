В Петербурге девочку в инвалидной коляске не пустили в школу

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, ведомство начало проверку всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам в прокуратуре обещают дать оценку действиям ответственных должностных лиц.

Родители, ставшие свидетелями ЧП, сообщают в социальных сетях, что вначале ничего не предвещало беды. На линейку девочка приехала вместе со своей мамой. Они находились вместе с другими учениками.

Проблема возникла, когда все дети зашли в школу, а девочка на коляске осталась одна во дворе. Заехать в здание она не смогла, поскольку в школе не было пандуса.

Также, по некоторым свидетельствам, родителям не разрешили заходить в здание школы. Соответственно, родители не могли занести ребенка на руках.