В Севастополе проводят конкурс «Народный участковый»
Конкурс «Народный участковый» — Всероссийский. Севастопольские полицейские решили принять в нём участие.
Конкурс «Народный участковый» — Всероссийский. Севастопольские полицейские решили принять в нём участие.
Любой житель города сможет выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию народного участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него. Победители каждого этапа конкурса определятся большинством голосов, набранных по итогам
Для того, чтобы горожане смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном
Участники голосования смогут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане, — сообщили в