В Севастополе проводят конкурс «Народный участковый»

Любой житель города сможет выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию народного участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него. Победители каждого этапа конкурса определятся большинством голосов, набранных по итогам онлайн-голосования. Конкурс пройдет в три этапа.

Для того, чтобы горожане смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном Интернет-сайте УМВД России по г. Севастополю с 11 сентября будет размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в первом этапе конкурса.