Жителей Калининграда приглашают на актерский кастинг

«Участников ждут фото- и видеопробы. Подготовьте монолог, стихотворение или пантомиму и покорите профессиональное жюри своим талантом и творческим потенциалом. Все пришедшие на пробы будут занесены в актёрскую базу кинокомпании. Ну, а тех, кто сумеет показать свои способности лучше всех, ждут роль в ближайшем проекте и уроки актёрского мастерства», — говорят в музее.