Жителей Калининграда приглашают на актерский кастинг
Жителей Калининграда приглашают на актерский кастинг. Устроит его Музей Мирового океана во время фестиваля исторических судов Водная ассамблея.
Жителей Калининграда приглашают на актерский кастинг. Устроит его Музей Мирового океана во время фестиваля исторических судов Водная ассамблея.
10 сентября с 12.00 до 16.00 в Морском зале НИС «Витязь» представители киноиндустрии проведут настоящий актёрский кастинг.
«Участников ждут фото- и видеопробы. Подготовьте монолог, стихотворение или пантомиму и покорите профессиональное жюри своим талантом и творческим потенциалом. Все пришедшие на пробы будут занесены в актёрскую базу кинокомпании. Ну, а тех, кто сумеет показать свои способности лучше всех, ждут роль в ближайшем проекте и уроки актёрского мастерства», — говорят в музее.
Возраст участников — не ограничен. Отметим, что кастинг проходит на музейном объекте НИС «Витязь», поэтому необходимо купить билет.