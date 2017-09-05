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15:43 (мск), источник: АиФ Калининград

Жителей Калининграда приглашают на актерский кастинг

Жителей Калининграда приглашают на актерский кастинг. Устроит его Музей Мирового океана во время фестиваля исторических судов Водная ассамблея.

10 сентября с 12.00 до 16.00 в Морском зале НИС «Витязь» представители киноиндустрии проведут настоящий актёрский кастинг.

«Участников ждут фото- и видеопробы. Подготовьте монолог, стихотворение или пантомиму и покорите профессиональное жюри своим талантом и творческим потенциалом. Все пришедшие на пробы будут занесены в актёрскую базу кинокомпании. Ну, а тех, кто сумеет показать свои способности лучше всех, ждут роль в ближайшем проекте и уроки актёрского мастерства», — говорят в музее.

Возраст участников — не ограничен. Отметим, что кастинг проходит на музейном объекте НИС «Витязь», поэтому необходимо купить билет.

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