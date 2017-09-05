«Бурановские бабушки» выступят на ЭКСПО-2017

Источник: Kazinform

Официальную делегацию на праздновании Национального дня России будет возглавлять заместитель председателя Правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович. Также в составе делегации Генеральный комиссар российского участия, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации, Георгий Каламанов, заместитель министра транспорта Российской Федерации Алан Лушников, Посол Российской Федерации в Казахстане Михаил Бочарников, президент «Русатом — Международная сеть» Александр Мертен, заместитель Генерального директора ПАО «Уралкалий» Олег Калинский и другие официальные лица и представители крупнейших российских корпораций.

Церемония открытия Национального дня Российской Федерации начнется в полдень на сцене Национального дня ЭКСПО-2017 и завершится масштабным парадом. С флагами России и флагами регионов страны, под звуки духового оркестра Омской филармонии участники пройдут по всей территории выставки. В этот же день пройдет Гала-концерт закрытия Фестиваля культуры регионов России. Сам фестиваль стартовал в первые дни выставки. За это время в нем приняли участие творческие коллективы из разных уголков страны: республики Татарстан, Самарской области, Челябинской области, Свердловской области, Алтая, Москвы и других мест.

8 сентября гости выставки смогут увидеть выступления Государственного академического русского народного ансамбля «Россия», выдающегося музыканта-трубача Вадима Эйленкрига, ансамбля «Бурановские бабушки», вокального проекта CoffeetimeBand, фольклорной группы «Славяне», Государственного молодежного ансамбля песни и танца «Алтай», ансамбля народной музыки «Сибирская забава», вокального ансамбля «Сладоцвет» и других артистов. Интерактивная программа, подарки и сюрпризы ожидают посетителей выставки и павильона России.

В рамках празднований запланированы и мероприятия деловой программы. 8 сентября на XI Евразийском форуме Kazenergy, партнером которого выступает Россия, пройдет программная сессия «Чистая» энергетика — вклад в будущее. Деловое мероприятие посвящено оценке перспектив развития энергетической отрасли и ее влияние на мировую экономику. Дискуссия соберет ведущих лидеров сферы энергетики. К выступлению приглашены: члены Международного комитета по ее присуждению Рае Квон Чунг и Стивен Гриффитс, Ремигиюс Лапинскас, президент Всемирной ассоциации биоэнергетики (WBA), и Ангелина Давыдова, директор Русско-немецкого бюро экологической информации. Модератором дискуссии станет президент Ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия» Игорь Лобовский.