В Павловском районе выявили 2 случая редкого паразитарного заболевания жителей

Павловские медики выявили два случая паразитарного заболевания дирофиляриозом. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил главный государственный санитарный врач по Павловскому, Богучарскому, Верхнемамонскому районам Николай Симонов во вторник, 5 сентября.

Это нетипичное для региона заболевание. Первой к хирургу обратилась девушка из села Гаврильск. Она решила избавиться от некрасивой шишки на животе. При удалении доктор обнаружил 10-сантиметрового нитевидного паразита, скрученного в клубок. Экспертиза диагностировала заболевание.

Второй случай заражения обнаружили у молодого человека. Паразит длиной 11 см поселился над коленкой.

— Заражение дирофиляриозом происходит на сельскохозработах, во время отдыха на природе, в местах, где есть популяции кровососущих насекомых и зараженных животных. Причиной заражения становятся укусы насекомых. Чаще — комаров, а также клопов, слепней, блох и вшей. На месте укуса появляется покраснение, назойливый зуд, растет уплотнение. Через время оно становится похоже на горошину и может «блуждать». Заболевание протекает хронически. Человек является случайным и тупиковым хозяином личинок, — пояснил Николай Симонов.

Основные носители заболевания — кошки, собаки, в том числе домашние, и дикие животные. Для профилактики заражения надо ставить москитные сетки на окна и двери, дезинфицировать территории и водоемы, пользоваться репеллентами. Также лечить домашних животных от гельминтов.

Павловские ветеринары с начала 2017 года пролечили препаратами от гельминтов 133 животных с начала 2017 года, в 2016 году — 243.

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