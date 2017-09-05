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12:34 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Павловском районе выявили 2 случая редкого паразитарного заболевания жителей

Причина заражения — укусы комаров.

Павловские медики выявили два случая паразитарного заболевания дирофиляриозом. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил главный государственный санитарный врач по Павловскому, Богучарскому, Верхнемамонскому районам Николай Симонов во вторник, 5 сентября.

Это нетипичное для региона заболевание. Первой к хирургу обратилась девушка из села Гаврильск. Она решила избавиться от некрасивой шишки на животе. При удалении доктор обнаружил 10-сантиметрового нитевидного паразита, скрученного в клубок. Экспертиза диагностировала заболевание.

Второй случай заражения обнаружили у молодого человека. Паразит длиной 11 см поселился над коленкой.

— Заражение дирофиляриозом происходит на сельскохозработах, во время отдыха на природе, в местах, где есть популяции кровососущих насекомых и зараженных животных. Причиной заражения становятся укусы насекомых. Чаще — комаров, а также клопов, слепней, блох и вшей. На месте укуса появляется покраснение, назойливый зуд, растет уплотнение. Через время оно становится похоже на горошину и может «блуждать». Заболевание протекает хронически. Человек является случайным и тупиковым хозяином личинок, — пояснил Николай Симонов.

Основные носители заболевания — кошки, собаки, в том числе домашние, и дикие животные. Для профилактики заражения надо ставить москитные сетки на окна и двери, дезинфицировать территории и водоемы, пользоваться репеллентами. Также лечить домашних животных от гельминтов.

Павловские ветеринары с начала 2017 года пролечили препаратами от гельминтов 133 животных с начала 2017 года, в 2016 году — 243.

Контекст

Из достоверных медицинских источников корреспонденту РИА «Воронеж» стало известно, что несколько лет назад павловский хирург уже избавлял одну пациентку от такого паразита, поселившимся под глазом. До этого женщина обращалась к узким специалистам и жаловалась на зуд и шевеление под кожей, но ей не верили. Случай в статистику не попал.

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