Власти запланировали 142 праздничных акции ко Дню города в Воронеже

Источник: РИА "Воронеж"

Как и обещали организаторы, в День города жители смогут побывать на тематических «улицах», названных в зависимости от организуемых на них мероприятиях. Например, на «Благотворительной улице» (у Кольцовского сквера) в 11:00 начнется традиционная выставка-ярмарка «Белый цветок», средства от которой пойдут на лечение онкобольных детей. В самом Кольцовском сквере с 13:00 до 21:00 развернется сразу несколько «улиц»: «улица судомоделистов» (тут пройдут показательные выступления профессионалов), «улица английского языка» (праздничную программу устроит одна из крупных языковых школ города) и «водно-музыкальная» (вечером начнется программа светомузыкального фонтана). На «улице безопасности» (площадь Ленина) в 11:00 выставят технику и оборудование службы МЧС по региону. А на «улице фотографов» (проспект Революции, 39−41) в это же время состоятся мастер-классы, выставка, интерактивная программа.

В 12:00 у Театра оперы и балета начнутся чествование Почетных граждан Воронежа и вручение памятных знаков «Воронеж — Город воинской славы». Там же пройдут праздничный гала-концерт лауреатов городского хореографического фестиваля «Танцующий город», а вечером, с 20:00 до 21:00, выступит группа «Земляне».

На площади Ленина в 10:00 устроят выставку ретро-автомобилей. От памятника Никитину в 12:00 стартуют бесплатные экскурсии по городу. В это же время у театра кукол «Шут» начнется фестиваль кузнечного и литейного искусства «Якорь». В книжном клубе «Петровский» с 10 до 16:00 пройдет выставка художественной фотографии «ФотумАрт».

Воронежцы смогут побывать на тематических «улицах», названных в зависимости от организуемых на них мероприятиях.

На Адмиралтейской площади с 14:00 пройдет пленэр «Талантливый Воронеж», который, по планам организаторов, соберет более 3,5 тыс. художников и станет самым массовым в России. С 14:30 до 20:30 на площади организуют рок-фестиваль молодежных групп Fresh sound. Далее до 21:30 будет выступать DJ Леонид Руденко.

Сценическая площадка в Воронежском центральном парке будет работать с 10 до 20:00. За это время там пройдет конкурсная программа от крупных российских телекомпаний, гастрономический фестиваль с дегустацией сыра, кулинарными шоу и мастер-классами, детские конкурсы, музыкальный флешмоб и выступление группы «Город 312». Гастрономический фестиваль стартует в 12:00, концерт — в 17:00. В «Алых парусах» с 11:00 будут проходить выставки, игры и спектакли для детей.