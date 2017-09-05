Власти запланировали 142 праздничных акции ко Дню города в Воронеже
Мэрия Воронежа опубликовала план мероприятий на День города во вторник, 5 сентября. В программе концерты, выставки,
Мэрия Воронежа опубликовала план мероприятий на День города во вторник, 5 сентября. В программе концерты, выставки,
Как и обещали организаторы, в День города жители смогут побывать на тематических «улицах», названных в зависимости от организуемых на них мероприятиях. Например, на «Благотворительной улице» (у Кольцовского сквера) в 11:00 начнется традиционная
В 12:00 у Театра оперы и балета начнутся чествование Почетных граждан Воронежа и вручение памятных знаков «Воронеж — Город воинской славы». Там же пройдут праздничный
На площади Ленина в 10:00 устроят выставку
На Адмиралтейской площади с 14:00 пройдет пленэр «Талантливый Воронеж», который, по планам организаторов, соберет более 3,5 тыс. художников и станет самым массовым в России. С 14:30 до 20:30 на площади организуют
Сценическая площадка в Воронежском центральном парке будет работать с 10 до 20:00. За это время там пройдет конкурсная программа от крупных российских телекомпаний, гастрономический фестиваль с дегустацией сыра, кулинарными шоу и
Праздник завершится фейерверком на «небесной улице салютов». Его запустят с дамбы Чернавского моста в 21:00.