Пожигайло назвал розыгрыш с «письмом от Серебренникова» безнравственным

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Исполнитель роли Николая II в фильме Алексея Учителя «Матильда» Ларс Айдингер накануне разместил в своем Instagram письмо, которое Серебренников якобы передал ему во время поездки в Германию. Немецкий актер утверждал, что Серебренников попросил его опубликовать послание, если он будет арестован. Позднее адвокат помещенного под домашний арест режиссера Дмитрий Харитонов заявил, что Серебренников не отправлял письмо немецкому актеру и не просил того о помощи.

Позже стало известно, что от имени режиссера с Айдингером говорили пранкеры. Кузнецов рассказал РИА Новости, что своим звонком Айдингеру они хотели показать, что дело Седьмой студии «превратилось в театр», и сторонники режиссера Кирилла Серебренникова не хотят ни в чем разбираться, принимая только свою точку зрения.

«Если серьезно говорить, то я бы такие розыгрыши запретил. Это первый розыгрыш, в котором человек мог пострадать. Это, так скажем, направление в искусстве — не безобидное, оно может иногда стоить и жизни человека. Вмешательство в частную жизнь должно быть наказуемо по закону», — сказал Пожигайло РИА Новости.

По его словам, розыгрыш первых лиц государства может быть интересным, но для розыгрыша обычных людей «особого ума не надо».