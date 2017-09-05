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12:24 (мск), источник: РИА Новости

Пожигайло назвал розыгрыш с «письмом от Серебренникова» безнравственным

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Глава Общественного совета при Минкультуры РФ Павел Пожигайло считает розыгрыш пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), которые попросили немецкого актера Ларса Айдингера опубликовать письмо от имени Кирилла Серебренникова, безнравственным, поскольку режиссер от этого мог пострадать.

Источник: Reuters

Исполнитель роли Николая II в фильме Алексея Учителя «Матильда» Ларс Айдингер накануне разместил в своем Instagram письмо, которое Серебренников якобы передал ему во время поездки в Германию. Немецкий актер утверждал, что Серебренников попросил его опубликовать послание, если он будет арестован. Позднее адвокат помещенного под домашний арест режиссера Дмитрий Харитонов заявил, что Серебренников не отправлял письмо немецкому актеру и не просил того о помощи.

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Серебренников и Айдингер: а было ли письмо

Позже стало известно, что от имени режиссера с Айдингером говорили пранкеры. Кузнецов рассказал РИА Новости, что своим звонком Айдингеру они хотели показать, что дело Седьмой студии «превратилось в театр», и сторонники режиссера Кирилла Серебренникова не хотят ни в чем разбираться, принимая только свою точку зрения.

«Если серьезно говорить, то я бы такие розыгрыши запретил. Это первый розыгрыш, в котором человек мог пострадать. Это, так скажем, направление в искусстве — не безобидное, оно может иногда стоить и жизни человека. Вмешательство в частную жизнь должно быть наказуемо по закону», — сказал Пожигайло РИА Новости.

По его словам, розыгрыш первых лиц государства может быть интересным, но для розыгрыша обычных людей «особого ума не надо».

Пожигайло подчеркнул, что в розыгрыше с письмом от имени Кирилла Серебренникова не видит мотивации. «Это становится немножко подлым с моей точки зрения. Когда речь идет об обычном человеке, особенно человеке, находящемся в сложной ситуации, конечно, это безнравственно», — заключил глава Общественного совета.

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Ольга Лысенко
Одно удивительно , почему над ними еще никто не пошутил.
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