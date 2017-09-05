Автомобильную парковку обустроят возле детского сада № 156 в Иркутске до конца года

Источник: IrkutskMedia.ru

Автомобильную парковку обустроят возле детского сада № 156 в микрорайоне Топкинском в Иркутске до конца года, отметила заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, которое провел мэр Иркутска Дмитрий Бердников. В совещании приняли участие представители администрации города, правоохранительных органов и общественности. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии города.

По словам Елены Федоровой, с мая по июль совместно с ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» было проверено 108 школьных и дошкольных учреждений города. Рассматривалось качество дорожной разметки, тротуаров, подъездных путей, наличие пешеходных переходов, оборудование дорожными знаками, в том числе наличие парковочных мест.

«Для обеспечения мер антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности на сегодняшний день не предусмотрено размещение парковочных мест на территории школьных и дошкольных образовательных учреждений, а только на прилегающих территориях. По результатам выезда на 14-ти объектах школьного и дошкольного образования необходимо оборудовать парковки. Определены возможные места для их размещения, ориентировочно подсчитаны объемы работ и стоимость их выполнения. Вопрос будет прорабатываться», — подчеркнула Елена Федорова.