На Байкале разрушат пирамидки и надписи из камней, сделанные туристами

«Туристические камни» — новое антропогенное явление, которое сложно контролировать, — говорится в сообщении ассоциации. — Туристы не могут устоять перед тем, чтобы не выложить из камней на память свои имена или названия городов. Большинство из них не подозревают, какой урон тем самым они наносят Байкалу. Передвижение камней оказывается огромное давление на окружающую среду, нарушая экосистему береговой линии Малого Моря и тонкого природного слоя степи. Планируется десант на Малое Море с целью сбора «туристических камней», а также обсуждение этого вопроса среди экспертов и специалистов.