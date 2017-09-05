Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Нидерландах скандал из-за Крымского моста - СМИ
Путин отказался ехать на крупнейшую встречу мировых лидеров в США
Путин высказался об участии Ксении Собчак в выборах президента
В России введут новую норму наличия алкоголя в организме водителя
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
СМИ: Россия может лишиться миллиардов долларов, вложенных в США
СМИ: Крымский мост лишит Украину заводов и портов
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Климова показала экс-мужей на линейке с детьми - СМИ
СМИ: Цекало публично попросил прощения у жены
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
Путин поддержал отправку миротворцев в Донбасс
Атомный «Князь Владимир» оставит от врага лишь пепел – СМИ
Дайнеко в откровенном виде радуется после развода
В Петербурге снесут незаконные надстройки на домах
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
10В Саудовской Аравии начался Хадж
12:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Больше половины британцев стали безбожниками

Больше половины подданных Великобритании — 53 процента — заявили, что они не исповедуют ни одну из мировых религий. Такие данные опроса общественного мнения приводит The Independent.

Источник: AP 2017

По сравнению с 2015 годом число неверующих в Бога британцев выросло на пять процентов, по сравнению с 1983 годом — на 19 процентов. Как отмечает издание, многие призывают правительство сократить финансирование церквей и уменьшить влияние на общественную жизнь.

За последние десять лет англиканская церковь растеряла свыше 100 тысяч последователей. При этом число британцев, называющих себя католиками, не меняется уже последние 30 лет. Католицизм в стране исповедует каждый десятый подданный.

В опросе общественного мнения участвовали свыше 2,9 тысячи британцев.

Англиканская церковь представляет собой одну из ветвей западного христианства. В отличие от других стран, процесс реформации церкви в Англии был инициирован монархом. Генрих VIII таким образом хотел порвать связи с папой Римским и Ватиканом, укрепить свою власть. Английская церковь окончательно отделилась от Римско-католической и оформилась в англиканство во времена правления королевы Елизаветы I.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Медведев: Россияне работают хуже всех
Российскую экономику не спасут даже овощи
Россия может выслать еще 155 американских дипломатов
В Киеве сочли неприемлемым предложение Путина по Донбассу
Россия до конца года проведет свыше 10 космических пусков
Меньше трети россиян поддержали продолжение операции РФ в Сирии
Меркель: нужно обсудить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС
Розыгрыш с «письмом от Серебренникова» сочли безнравственным
Здание Росреестра затопило ливнем в Уфе (видео)
Спорт
Кто поедет в Россию? Сегодня почти во всех конфедерациях состоятся ключевые матчи отборочного турнира ЧМ-2018. Выделяем главные противостояния
Авто
ГАЗ показал внедорожники, о которых мечтают джиперы В Нижнем Новгороде всерьёз задумались над созданием широкой линейки экстремальных внедорожников, а также продолжают дорабатывать полноприводный «Соболь»
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером» Новый выпуск популярного субботнего шоу «Первого канала» впервые прошел без участия Андрея Малахова
Недвижимость
В России ужесточат санкции за долги за свет
Тарифы на капремонт в Петербурге в 2018 году останутся прежними
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
7 имен, которые означают «счастье» или «удача» Если вы верите в то, что имя действительно способно повлиять на судьбу ребенка, то выберите одно из нашего списка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь