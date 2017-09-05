Больше половины британцев стали безбожниками
Больше половины подданных Великобритании — 53 процента — заявили, что они не исповедуют ни одну из мировых религий. Такие данные опроса общественного мнения приводит The Independent.
Больше половины подданных Великобритании — 53 процента — заявили, что они не исповедуют ни одну из мировых религий. Такие данные опроса общественного мнения приводит The Independent.
По сравнению с 2015 годом число неверующих в Бога британцев выросло на пять процентов, по сравнению с 1983 годом — на 19 процентов. Как отмечает издание, многие призывают правительство сократить финансирование церквей и уменьшить влияние на общественную жизнь.
За последние десять лет англиканская церковь растеряла свыше 100 тысяч последователей. При этом число британцев, называющих себя католиками, не меняется уже последние 30 лет. Католицизм в стране исповедует каждый десятый подданный.
В опросе общественного мнения участвовали свыше 2,9 тысячи британцев.
Англиканская церковь представляет собой одну из ветвей западного христианства. В отличие от других стран, процесс реформации церкви в Англии был инициирован монархом. Генрих VIII таким образом хотел порвать связи с папой Римским и Ватиканом, укрепить свою власть. Английская церковь окончательно отделилась от