Больше половины британцев стали безбожниками

Источник: AP 2017

По сравнению с 2015 годом число неверующих в Бога британцев выросло на пять процентов, по сравнению с 1983 годом — на 19 процентов. Как отмечает издание, многие призывают правительство сократить финансирование церквей и уменьшить влияние на общественную жизнь.

За последние десять лет англиканская церковь растеряла свыше 100 тысяч последователей. При этом число британцев, называющих себя католиками, не меняется уже последние 30 лет. Католицизм в стране исповедует каждый десятый подданный.

В опросе общественного мнения участвовали свыше 2,9 тысячи британцев.